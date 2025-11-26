#LoQueDiceMrX Sonora dio un paso necesario para acabar con la violencia contra las mujeres...

***

COMPROMISO REAL

La adhesión de Sonora al Plan Integral contra el Abuso Sexual es un paso necesario para acabar con prácticas que han permitido la violencia sin freno contra las mujeres.

Así, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el mensaje del gobernador Alfonso Durazo Montaño fue claro: transformar no sólo las leyes, sino las conductas, las instituciones y la cultura que han fallado a las víctimas.

Esto también refleja el reconocimiento de que la violencia sexual no es algo aislado, sino una problema nacional que exige respuestas inmediatas de los tres niveles de gobierno.

Además, el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado por los 32 gobernadores del país, es un esfuerzo por cerrar filas contra la impunidad.

Ahora bien, como con cada compromiso firmado, es necesario que se traduzca en resultados visibles, medibles y duraderos.

***

PERFILES

Ocurrió en una entrevista de las llamadas de "banqueta": la dirigente estatal de Morena, Judith Armenta Cota, declaró que los resultados de las encuestas de esa institución política arrojan que, si el candidato a gobernador de Sonora en 2027 debe ser un varón, será Javier Lamarque Cano.

Pero si en Sonora se debe postular a una mujer, será la actual senadora Lorenia Valles Sampedro.

Y a decir de la dirigente morenista, no hay de otra y así van definitivamente en este momento los perfiles rumbo a 2027 para “la grande” en la entidad.

Aunque a decir verdad desde hace varias semanas si no es que meses a ella y a él los dejaron solos en la pista.

Judith sólo vino a confirmarlo.

***

SOLO

Y del otro lado, pues es muy sencillo. Nadie más ha levantado la mano, por lo que sólo uno es el que está en la carrera: Antonio Astiazarán Gutiérrez.

A estas alturas, a un año y medio de la contienda, se ve muy complicado que alguien más pueda posicionarse.

Así que ya no hay de otra, o al menos que la oposición quiera o pretenda dejar pasar 2027 para ver si por ahí puede ocurrir un milagro o caer una estrella fugaz y cambiar las cosas.

¿Apostarle a 2030? ¿Quién puede afirmar que los escenarios cambiarán?.

La ecuación no es complicada de resolver.

***

COMPROMISO

Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, informó que las autoridades mantienen firme el compromiso de pagarles precios ya negociados para diferentes productos a partir del mes de diciembre.

Algunos de los precios que tienen pactados son el del trigo harinero, que será pagado en siete mil 500 pesos la tonelada; el maíz en dos mil 500; cártamo y canola en 12 mil pesos la tonelada y el frijol en 27 mil pesos.

En el Valle del Yaqui para esta temporada otoño-invierno se autorizaron 90 mil hectáreas para sembrar, de las cuales 50 mil serán destinadas al cultivo de trigo.

Cabe destacar que los productores agrícolas de Sonora firmaron un compromiso el pasado 9 de octubre con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el seno del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable.

mrx@expreso.com.mx