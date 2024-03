#LoQueDiceMrX Las cifras de incidencia delictiva en Sonora para febrero de 2024 presentan un panorama mixto, con avances en la reducción de algunos delitos como el homicidio doloso y el robo a casa habitación, pero con un preocupante aumento en la violencia familiar.

LUCES Y SOMBRAS

Las cifras de incidencia delictiva en Sonora para febrero de 2024 presentan un panorama mixto, con avances en la reducción de algunos delitos como el homicidio doloso y el robo a casa habitación, pero con un preocupante aumento en la violencia familiar.

Así pues, la reducción de 30% en homicidios dolosos en febrero comparado con enero es una noticia positiva que debe ser reconocida.

La disminución acumulada de 8% en el primer bimestre de 2024 comparado con 2023 también es un indicador esperanzador. La ubicación de Sonora en el décimo lugar a nivel nacional en este delito refleja un avance en la estrategia de seguridad pública.

Además, la reducción de 47% en el robo a casa habitación es un logro significativo que debe ser celebrado. Esta disminución representa un mayor nivel de seguridad para las familias sonorenses y un impacto positivo en su calidad de vida.

Sin embargo, hay que redoblar esfuerzos ya que las cifras de incidencia delictiva en Sonora muestran importantes desafíos.

REGRESA A SONORA

La Coordinación Nacional de Morena anunció ayer que la candidata de Sigamos Haciendo Historia visitará de nuevo el estado. Aunque no se tiene una fecha exacta, se espera la visita de Claudia Sheinbaum dentro de 15 o 30 días.

La anterior vista la realizó antes de que arrancara oficialmente la campaña, por lo pronto, es posible asegurar que esta nueva aparición es parte de las giras que la candidata se encuentra realizando.

Interesante será observar el jalón que tiene entre los sonorenses, algo así como ir midiendo el agua a los camotes. Otro punto de interés, no menos importante, será escuchar las propuestas en rubros como seguridad, corrupción y salud.

Por lo pronto, los morenistas locales estarán ocupados realizando los preparativos para lo que será la presentación de la campaña de Sheimbaun en el estado.

BAJAN MÁS MAÑANERAS

A quien traen cortito es al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de nueva cuenta la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar siete de sus mañaneras.

Y es que López Obrador volvió a realizar pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental.

Por supuesto que la oposición aprovechó las herramientas legales a su alcance para interponer las quejas.

Así, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática lograron que resultaran procedentes las medidas cautelares, por lo que se le dio al Presidente un plazo de seis horas para hacer las modificaciones.

Ahora resta esperar la respuesta de López Obrador a esta nueva medida en su contra.

LA CIRT NO SE ARRIESGA

Y a propósito de lo que se puede o no se puede hacer durante el proceso electoral, el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Juan Antonio García Herrera, dio la cara para señalar que no hay boicot ni amago de los radiodifusores de no transmitir La Hora Nacional.

Esto a raíz del revuelo que se armó tras la denuncia de que en ese programa (producido por la Secretaría de Gobernación) se impulsaba a Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Por ello, García Herrera adelantó que -ya desde el domingo pasado- se supervisará el contenido de la pauta del programa para que cumpla con la ley y no se arriesguen, los concesionarios, a un procedimiento de sanción.

Así pues, esto cae en terrenos del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que esperan que decida qué va a pasar con esa queja presentada. Y, recalcó García Herrera, seguirá la transmisión de La Hora Nacional siempre y cuando cumpla con la legislación.

Nada cuesta, pues, seguir las reglas.

