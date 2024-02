#LoQueDiceMrX Vaya duelo de estrategias que se observaron en la llamada guerra de filtraciones de números de teléfonos de políticos, pues mientras unos condenaron que dieran el número de celular otros lo capitalizaron a su favor.

***

GUERRA DE ESTRATEGIAS

Vaya duelo de estrategias que se observaron en la llamada guerra de filtraciones de números de teléfonos de políticos, pues mientras unos condenaron que dieran el número de celular otros lo capitalizaron a su favor.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, condenó que se diera a conocer su número de celular en las redes sociales y señaló que estaba recibiendo mensajes de odio

Por su parte la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, difundió un video en el que dice que sí ha recibido mensajes criticando su aspecto físico, pero son más los mensajes de apoyo de la ciudadanía, aseguró que no cambiará su número de celular y hasta ella misma lo dio a conocer.

Y por supuesto que no faltaron los memes de esta situación, como aquel en el que aparece una foto de Jorge Álvarez, candidato presidencial de MC, diciendo que presentará denuncia ante el INAI, pero porque nadie filtró su número de Whatsapp. ¡Ah, raza!

***

QUE SEGUIRÁ LA TRANSFORMACIÓN DICE AMLO

El que aprovechó la visita a Sonora para echarle agua a su molino, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque señaló que todo pinta para que continúe la transformación.

El inquilino de Palacio Nacional estuvo en territorio yaqui, para inaugurar el acueducto con el que se garantiza el abasto a las comunidades de la etnia y que forma parte del Plan de Justicia Yaqui.

"Yo voy a hablar con quien me sustituya para que no dé ni un paso atrás, que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de las comunidades y de los pueblos yaquis y en beneficio de los pobres de México, que se siga ayudando a la gente humilde", manifestó.

Por cierto, que muchos sonorenses se quedaron esperando que el presidente diera a conocer que la ampliación del periodo de subsidio de abril a noviembre, ya era un hecho, pero hizo “mutis” sobre el tema, por lo que sigue vigente el de siempre que es de mayo a octubre. Así que empiecen a hacer su guardadito para hacer frente a los recibos de la luz del verano.

***

INICIA PRI DIÁLOGO DE CANDIDATOS CON LIDERAZGOS

A los que les quitaron telarañas, polilla y polvo fue a los líderes de las colonias, barrios, seccionales y zonas del Partido Revolucionario Institucional, porque tuvieron un encuentro con los dirigentes estatal y municipal.

La militancia hermosillense, esa que se la ha partido a ras de suelo por el PRI y sus candidatos en cada elección, tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con el candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y a la diputación federal, Ernesto Gándara Camou.

Parece que ese evento fue el inicio para la reactivación de la militancia y recobrar el orgullo de ser priístas y defensores de las causas sociales justas, promover la unidad e incitar a la gente a salir a votar el próximo 2 de junio.

Como anfitriones estuvieron el dirigente estatal Rogelio Díaz Brown y el municipal Ernesto Vargas, quienes indicaron que el PRI está de regreso con una estructura viva, con liderazgos que han demostrado su valía en cada elección.

***

DEFIENDE MAGISTRADO INDEPENDENCIA DE PODERES

El que revivió el tema de la elección de integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

El integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que la independencia judicial es un tema de gran importancia y trascendencia.

"Sólo puede ser jurídica una resolución que ha sido emitida por un juez independiente”, comentó y afirmó que “si un juez pierde su independencia, se convierte en político”.

Durante la Conferencia Magistral titulada “Independencia Judicial” que ofreció a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la Mata Pizaña dijo que un país donde no exista independencia judicial no puede llamarse democrático.

mrx@expreso.com.mx