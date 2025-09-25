#LoQueDiceMrX Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo recibieron apoyos económicos por parte del Gobierno del Estado...

***

APOYO A JUBILADOS Y PENSIONADOS

Los trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo andan con una sonrisa de oreja a oreja luego de la segunda entrega de apoyos económicos por parte del Gobierno del Estado.

Estos recursos se destinaron luego de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño atendiera la demanda que mantenían los trabajadores retirados, para lo cual implementó este programa con recursos estatales.

El mandatario estatal hizo entrega de estos apoyos a 637 personas con una inversión de más de nueve millones de pesos.

Así, Durazo Montaño benefició a cada jubilado y pensionado con 14 mil 670 pesos para gastos alimentarios, de salud y lo que requieran.

Esta es, pues, una más de las acciones del Gobernador Durazo para garantizar que el gremio de jubilados tenga acceso a los recursos suficientes para llevar una vida digna.

***

NADA DE DIVISIONES

En Morena no habrá pleitos ni habrá división, dice el alcalde cajemense Carlos Javier Lamarque Cano al abordar el tema de las lejanas (pero cercanas) pizcas electorales de 2027.

Lamarque Cano, uno de los aspirantes a la candidatura al Gobierno de Sonora, asegura que su relación con los demás contendientes morenistas es muy cordial y de mucho respeto, por lo que descarta un ambiente de encono durante este tiempo antes de que surja el o la candidata.

Y también rechaza que exista a su favor la llamada “cargada”, es decir, aquel apoyo incondicional y total de la militancia, como dicen que se hacía en tiempos del exinvencible PRI.

Por cierto, el edil cajemense anunció la próxima ampliación de una empresa de capital coreano asentada en la localidad, que aumentará en mil 500 su plantilla de trabajadores.

Excelente noticia.

***

UN AVISO MÁS

En las muy antiguas instalaciones del Issste, ubicadas en la colonia Bugambilias de esta capital, se registró el martes un problema eléctrico en el sistema de ventilación, que originó una nube de humo y esto a su vez provocó un momento de contingencia.

Debieron acudir elementos de Bomberos de Hermosillo a atender la situación y eliminar cualquier riesgo.

Hace un año, en septiembre de 2024, hubo otro conato de incendio que tuvo su origen en un almacén, ahí mismo.

Así que cuando no son los elevadores, es otra cosa, total que son seguidos los desperfectos en ese edificio.

Mientras tanto, los derechohabientes no dan su brazo a torcer e insisten en la necesidad de un nuevo hospital del Issste. A ver si en este paquete de inversiones federales de 2025 contemplan algo.

Atentos.

***

SIGUE EL RETORNO

En el Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo continúa el proceso de retorno de los locatarios y todo marcha bien, dice una de las líderes, María Auxiliadora Ung.

Aclara que todos los comerciantes que aún no se reinstalan están trabajando para volver lo antes posible y que sólo existen problemas de posesión en uno de ellos.

La disputa por dicho local se remonta a años atrás y no es de estos últimos meses o que tenga relación con la remodelación.

Lo que no se puede negar es que todo el asunto jurídico por la propiedad del inmueble es bastante engorroso, al grado de que el Ayuntamiento de Hermosillo todavía está ligado, pues sigue siendo el administrador del edificio.

Hay que decir que ha sido bastante respetuoso el Municipio, pues en nada ha interferido.

mrx@expreso.com.mx