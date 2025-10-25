#LoQueDiceMrX El proyecto “Beyond Movilidad Compartida” representa un gran paso en la transición a la electromovilidad en Sonora...

***

SONORA HACIA EL FUTURO

Con el arranque del proyecto “Beyond Movilidad Compartida” (BMC) se da un gran paso en la transición a la electromovilidad en Sonora.

Y es que con la participación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo, el objetivo de fabricar un vehículo eléctrico en la entidad (con una proyección de hasta 18 mil unidades por año) es una apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo de una industria verde.

Cabe destacar que más que la presentación de un prototipo, se busca consolidar al territorio sonorense como epicentro de la electromovilidad nacional.

Además, la colaboración con el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el TecNM deja un mensaje claro: el desarrollo económico va de la mano con la educación y la innovación.

Así pues, BMC es un engranaje más dentro del Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

***

HERENCIA

Donde cruzan los dedos para que no se apruebe en la próxima reforma electoral el tema de “no heredar” los cargos a familiares (esposa, esposo, hija, hijo, nieto, abuelo, etc) es en Navojoa.

Efectivamente. En la Perla del Mayo desde hace algunas semanas se les metió en la cabeza la idea de que la actual primera dama, Luz Argel Gaxiola Vega, podría ser la próxima candidata de la 4T a la Presidencia Municipal.

Inclusive lanzaron el “buscapié” para ver las reacciones y desde luego que en primera instancia no fue bien vista esa eventualidad. Principalmente al interior de Morena, según los reportes que nos llegan.

Pero la idea no la ha descartado el actual alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, quien supuestamente está convencido de que no habría mejor candidata que su esposa.

La última palabra no se ha dicho, mientras no quede plasmado en la ley aún con los pronunciamientos en contra de esas prácticas de parte de Morena, le harán la “luchita” para que las bases se encaprichen y sea postulada por la 4T, o bien alguno de los partidos aliados que en el último momento decida irse por la libre.

Ya veremos.

***

A CERRAR LA PUERTA

Muy importante lo que nos dice el vocero del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública, Marco Paz Pellat, a propósito de los homicidios de productores de cítricos en Veracruz y Michoacán.

"En Sonora no se tiene indicio de que prácticas delictivas de ese tipo, como la extorsión, se estén presentando", señala.

Refiere que deben seguir trabajando de manera coordinada la sociedad civil y las autoridades para evitar que grupos delictivos que operan de esa manera lleguen a la entidad.

Pues más vale que así sea, porque la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en México y se acerca a niveles históricos.

***

NUEVAS UNIDADES

Con la novedad de que ya llegaron las cuatro nuevas unidades de bomberos a Hermosillo. Pero aún no pueden usarse porque están en revisión y adecuación técnica.

Desde hace varios meses fueron encargados estos nuevos vehículos, por lo que ya urgía su llegada debido a que el Departamento de Bomberos se estaba quedando con pocos carros extintores y se empezaban a complicar los servicios.

Es de destacar que las nuevas unidades fueron fabricadas en México.

Esperemos, pues, que pronto estén en funcionamiento y que sean de gran durabilidad.

mrx@expreso.com.mx