#LoQueDiceMrX El caos vial en Hermosillo es una tragedia diaria que prende un foco rojo para la sociedad hermosillense...

***

TRAGEDIA DIARIA

El caos vial en Hermosillo es una tragedia diaria que prende un foco rojo para la sociedad hermosillense. Las calles, son trampas mortales en las que los ciudadanos deben arriesgar sus vidas para llegar a sus destinos.

Y mientras el número de accidentes sigue en aumento, la presencia de Tránsito Municipal es prácticamente inexistente. Los conductores hacen lo que les da la gana, sin que nadie los detenga, mientras las autoridades de tránsito miran hacia otro lado.

¿Hasta cuándo van a seguir ignorando esta situación? ¿Cuántas muertes más se necesitan para que se tome en serio la crisis de vialidad en Hermosillo? Se debe atender de inmediato las carencias en el pavimento, la falta de balizamiento y la nula seguridad vial y hacer conciencia en los conductores. Los muertos y heridos son la consecuencia directa de la indiferencia de todos.

Así pues, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan orden, que no les tiemble la mano para meter en cintura a tanto cafre que circula por las calles capitalinas.





***

FUSIONES Y CAMBIOS

La propuesta de fusionar las secretarías de Economía y Turismo en Sonora representa un intento por optimizar los recursos y coordinar de manera más eficiente dos sectores clave para el desarrollo del estado. Esta iniciativa sigue una tendencia observada en varios niveles de gobierno, donde se busca reducir la duplicidad de funciones y generar sinergias.

Sin embargo, la pregunta clave es si esta fusión realmente traerá mayor eficacia o si diluirá la atención específica que cada sector requiere. Turismo, por ejemplo, tiene retos muy diferentes a los del desarrollo económico y una integración sin estrategia clara podría comprometer su crecimiento.

Por otro lado, la transformación del Instituto de la Mujer en una secretaría específica refleja la alineación del estado con las políticas federales, impulsadas por la nueva administración de Claudia Sheinbaum.

Aunque si bien es positivo que el Gobierno estatal refuerce su compromiso con la agenda de género, la creación de una secretaría por sí sola no garantiza mejoras tangibles. Será crucial que esta nueva estructura cuente con los recursos y autonomía suficientes para abordar los problemas que afectan a las mujeres de manera integral, desde la violencia hasta la equidad laboral.





***

LA REALIDAD

Luego del pasado anuncio sobre la reducción de los índices delictivos y la mejoría en la percepción de inseguridad en Cajeme, empresarios llamaron a las autoridades a realizar un análisis serio para conocer si realmente esto se debió a acciones implementadas para combatir la inseguridad.

Y es que de acuerdo con el presidente de la Canacintra Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, tanto la disminución como el incremento de la violencia no siempre se derivan de programas llevados a cabo por la autoridades.

Dicho en otras palabras, el dirigente empresarial se refiere a que estos cambios pueden ser fortuitos debido al actuar de los grupos criminales.

Por ello, instan al alcalde Javier Lamarque Cano a trabajar en programas desarrollados a mediano y largo plazo que incidan en la reducción de los delitos, como la prevención, que se lleven a las las escuelas, con el fomento de la cultura y el deporte.

Así pues, nada fuera del alcance de las autoridades de todos los niveles, sólo se requieren ganas y coordinación.





***

QUIEREN SER TOMADOS EN CUENTA

Y hablando de la iniciativa privada, se pronunciaron porque los temas como el alza al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el aumento en los días de aguinaldo deben ser consensuados y no darse por decreto.

Esto se debe hacer, señalaron, porque será muy difícil absorber en poco tiempo los costos de implementar estos cambios, sobre todo para las Pymes.

Y si las pequeñas empresas no pueden absorber esos costos existe el riesgo de provocar más inflación o más mercado informal, advirtieron. Eso sí, dejaron en claro que están a favor de que la gente gane más, pero no por decreto, "porque no es así de sencillo".

Así pues, todas las voces coinciden en que las Pymes serán las principales afectadas, por lo que debe ser obligatorio que se consulte a los gremios empresariales y a los sindicatos.

Y como opción ponen en la mesa la propuesta de un sistema de productividad y de resultados, por que "a la gente le va mejor".

Ahí está, pues, la postura del empresariado nacional.





mrx@expreso.com.mx