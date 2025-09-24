#LoQueDiceMrX El Gobernador y empresarios acordaron reforzar las acciones para fortalecer el crecimiento económico en Sonora...

***

IMPULSARÁN CRECIMIENTO

Un paso más para fortalecer el crecimiento económico en Sonora dio ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño al reunirse con representantes del sector empresarial.

En el encuentro, el jefe del Ejecutivo estatal destacó la relevancia de reforzar acciones estratégicas del gobierno en coordinación con el sector empresarial, en beneficio de los sonorenses.

En cuanto a los empresarios, se dijeron dispuestos a colaborar en una agenda que consolide el potencial de Sonora y así atraer nuevas inversiones.

Además, en la reunión se presentaron avances en los rubros de infraestructura, seguridad pública, turismo y el aprovechamiento del agua.

Así queda, pues, marcado el camino para impulsar el liderazgo económico de Sonora.

***

BUENA CAPTACIÓN

Pocos días parece que le quedan a la temporada de lluvias en Sonora. Por lo pronto, el último reporte de la Conagua señala que las presas de la entidad lograron una recuperación considerable, aunque no fue lo que se esperaba.

En su conjunto estaban casi a 32% de su capacidad, que parece no ser mucho, pero el año pasado en esta misma fecha se encontraban a 19%.

Una de las que mejor se encuentra es la “Adolfo Ruiz Cortines” en el Sistema Río Mayo, pues ahora está a 58.7% de su capacidad.

Dicho almacenamiento ha generado un ambiente positivo en la comunidad agropecuaria, al grado de que los productores ya se alistan, inclusive para sembrar trigo, uno de los cultivos que demandan más cantidad de agua.

Sin embargo, se sabe que aún no se autorizan oficialmente los cultivos ni las hectáreas a sembrarse, por lo que habrá qué esperar.

***

LA OTRA CARA

Y hablando de las lluvias, lo malo que nos ha dejado esta temporada han sido los destrozos en diversas zonas de la entidad.

Calles severamente dañadas en casi todos los municipios, infraestructura deteriorada y hasta viviendas afectadas, como en la zona rural de municipios como Navojoa y Huatabampo, donde las torrenciales precipitaciones provocadas por la tormenta Lorena causaron estragos.

De las lluvias que dejó ese fenómeno ya pasaron casi tres semanas y aún hay familias que están pidiendo apoyo para reparar sus viviendas.

Esperemos que las autoridades volteen pronto a verlas y les ayuden en la reconstrucción.

***

REVISIÓN MÁS ÁGIL

La dirigencia de Coparmex Sonora Norte, que encabeza Gilberto Robles Bustamante, solicita a las autoridades que hagan las gestiones necesarias para que se agilicen los tiempos en el Puesto de Revisión Militar de Querobabi.

En estos momentos son horas y horas de espera, pero el asunto podría ponerse más difícil en el último trimestre del año, cuando los envíos de mercancía rumbo al norte se incrementan.

Y aunque Robles Bustamante reconoció que las medidas de seguridad son fundamentales, insiste en que se debe encontrar un equilibrio que permita el flujo ágil del comercio.

Así pues, la petición de los empresarios es que se instale y se haga uso de tecnología que permita agilizar los tiempos, pues entre más larga la espera mayor es la merma.

