#LoQueDiceMrX Hay dos "tiradores" para la titularidad del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Sonora...

***

MUEVEN PIEZAS

En la recta final por la titularidad del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Sonora, el organismo que estará adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, que hará algunas de las funciones que realizaba el extinto Istai, se encuentran Francisco Javier Zavala Segura y Karem Valles Sampedro, según el reporte que nos llega.

El primero de ellos es la carta de la titular de la Secretaría Anticorrupción, María Dolores del Río. Zavala Segura ha estado a un lado de la exalcaldesa desde hace años y ahora es la propuesta para esta nueva institución.

Valles Sampedro, contrario a lo que se pueda pensar, no es precisamente una candidata que impulse Lorenia Valles, su hermana. Se ha ganado la confianza y el apoyo de casi toda la estructura de lo que fue el Istai. Llegó como comisionada y rápido le entendió al tema.

El único punto aquí es que todavía no se ha creado legalmente este nuevo organismo, aunque la ley marca que debe estar funcionando a finales de noviembre.

Todo hace indicar que se prorrogará hasta los últimos días del año.

***

ARRANCA

Lo que ya debe estar listo e iniciando esta semana es el Subsistema Estatal de Transparencia, organismo que tiene otras funciones del desaparecido Istai pero de igual forma está en la estructura de la otrora Contraloría Estatal.

Este deberá tener su respectivo Comité y tendrá atribuciones como dar opiniones sobre el proyecto de política estatal en materia de transparencia, apoyar en supervisión de políticas en materia de acceso a la información.

Asimismo, deberá presentar al Consejo Nacional un informe anual sobre actividades.

Otra de sus atribuciones será impulsar la promoción de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

***

CARTITA

Y ya desde este momento el Instituto Estatal Electoral de Sonora le escribe su cartita a Santa Claus.

Así, le pide (al Presupuesto 2026) que le traiga 550 millones de pesos, un aumento de aproximadamente 40% en comparación con lo que se ejerce en este 2025.

El organismo que preside Nery Ruiz Arvizu argumenta que en septiembre del año entrante arranca oficialmente el periodo electoral 2026-2027 y por lo tanto deben empezar a prepararse.

Recordemos que en este 2025 hubo un apoyo extraordinario al IEE de unos 200 millones de pesos para la elección judicial.

***

EL RÍO...

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a abordar el tema del Río Sonora en su conferencia mañanera.

Habló sobre la remediación y algunas de las promesas incumplidas por Grupo México.

Según la mandataria, hay una mesa de trabajo conformada por autoridades y ejecutivos de dicha empresa.

Sheinbaum Pardo insiste en que debe construirse el hospital que hace más de 11 años se prometió, pero no se concretó; así como otras obras que en su momento fueron parte del programa de remediación tras el derrame que contaminó el afluente en el año 2014.

En fin, ya veremos en qué termina la mencionada negociación.

mrx@expreso.com.mx