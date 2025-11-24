#LoQueDiceMrX Sonora es de los estados que más invierte en educación...

ESTRATEGIA DE FUTURO

Si de educación se habla, Sonora es de los estados que más le invierte.

Como muestra, la propuesta del gobernador Alfonso Durazo Montaño en este rubro para el próximo año revela una apuesta clara: colocar a la educación como columna vertebral del desarrollo social.

Y es que el incremento a 30 mil 617 millones de pesos para el sector educativo no es poca cosa, pues busca dar paso a una inversión sostenida que atienda rezagos y proyecte nuevos objetivos.

Además, el fortalecimiento de las universidades públicas -un aumento de 5.5%*- confirma que la educación superior es prioridad en la estrategia estatal.

Esto es, pues, un esfuerzo por consolidar un crecimiento que, poco a poco, empieza a marcar tendencia.

APEGADOS A LA LEY

Pudo ser controversial la decisión de cancelar el proyecto de construcción de una Clínica de Bienestar Animal en terrenos de La Sauceda, pero la Ley de Áreas Naturales Protegidas es muy clara y por lo tanto no procedía.

Según la resolución que se tomó al respecto hay una incompatibilidad entre La Sauceda por ser un área protegida y la edificación de la mencionada clínica.

Así que no queda de otra más que seguir lo que indica la ley.

Por otra parte, los otros dos proyectos de este tipo de clínicas son una realidad al encontrarse muy avanzados, uno está en el Centro Ecológico y el otro al norte de la ciudad, en un terreno que donó la delegación en Sonora de la CMIC.

PRESUPUESTO

Para el 15 de diciembre (como lo establece la ley) estará aprobado el Paquete Presupuestal 2026 del Gobierno del Estado, consideró la diputada por Morena Ely Sallard Hernández, quien preside la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

Sin embargo y de acuerdo a la presidenta de la Mesa Directiva, María Eduwiges Espinoza, aún no hay fecha definida para “subir” el asunto al Pleno de la Cámara.

Lo que sí está descartado es la comparecencia de funcionarios estatales que tienen un papel relevante en la conformación del presupuesto, como el Secretario de Hacienda, Roberto Carlos Hernández Cordero.

A decir de Ely Sallard la comunicación es constante todo el año y por ello no es necesario un encuentro entre integrantes de las comisiones dictaminadoras con los funcionarios estatales.

SIEMPRE ALERTAS

Lo importante de las revisiones periódicas de equipos que funcionan con gas, electricidad o que representan algún riesgo es de vital importancia. Además, puede ser la diferencia entre un buen y mal rendimiento.

En Nogales ya vimos que un grupo de personas que se encontraban en un hotel presentó cuadros de intoxicación con monóxido de carbono que emanó del sistema de calefacción.

Por ello la insistencia de las autoridades de que se dé el mantenimiento adecuado a todos esos equipos, más aún cuando se trata de establecimientos comerciales y existe un uso más intenso.

Así pues, no debemos bajar la guardia en ningún momento y siempre estar alertas.

