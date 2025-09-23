#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo atendió una demanda histórica: inauguró el albergue para familiares de pacientes del HGE...

***

CUMPLE A SONORENSES

Con la inauguración ayer en Hermosillo del albergue para familiares de pacientes del Hospital General de Especialidades se da respuesta a una demanda histórica de las personas que se enfrentan a la adversidad al tener a algún familiar enfermo.

Esta iniciativa del gobernador Alfonso Durazo Montaño se aterrizó con una inversión de 33.2 millones de pesos, en beneficio de más de 1.6 millones de sonorenses foráneos.

Dicho albergue cuenta con 83 camas y espacios dignos y ofrece seguridad, higiene y acompañamiento a las familias que acuden a Hermosillo por atención médica.

Así pues, el mandatario estatal ratifica su compromiso con la atención a la salud en el estado y garantizar condiciones dignas para pacientes y familiares.

***

A DISCUSIÓN

Sumamente interesante podría tornarse la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por una parte, uno de los argumentos es que se está abusando de este beneficio, sobre todo personas con poder económico que tienen capacidad de contratar a importantes firmas de abogados.

Por otro lado, no han faltado las voces y posturas en contra, como la de la Barra Sonorense de Abogados que encabeza José Manuel Ávila Valenzuela, quien asegura que con esto le limitan al ciudadano una herramienta de protección y que surgirá la posibilidad del abuso de poder de alguna autoridad.

Uno de los riesgos que se ve en esta propuesta es que la figura de la suspensión de amparo desaparezca o, bien, sólo se aplique en algunos casos. Y con ello, un juez ya no podrá decretar que las cosas queden como están hasta que se resuelva el asunto de fondo.

Así las cosas.

***

PRESENTE

Y hablando de la iniciativa en materia de amparo, el senador por Sonora Heriberto Aguilar Castillo es de los que se preparan para apoyarla, pues señala que este es el complemento a la pasada reforma judicial.

Por cierto, Aguilar Castillo asegura que continúa en esa carrera llamada sucesión 2027, toda vez que mantiene sus aspiraciones para ser candidato a gobernador, aunque aclara que esto tampoco es una obsesión.

Las cosas aún no se definen y llegado el momento será una encuesta, con la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, lo que defina al candidato de Morena y aliados.

¿Será que en este asunto aún no cae el último out y por lo tanto no hay todavía un ganador?

Ya veremos.

***

DERRAMA ECONÓMICA

Va a ser buena la inversión carretera en Hermosillo, pues solamente en dos proyectos habrá un ejercicio de aproximadamente mil 700 millones de pesos.

Uno de los proyectos es el de la ampliación a cuatro carriles de la carretera que conduce al poblado Miguel Alemán, que será una primera etapa de remodelación hasta Bahía de Kino.

En esta obra el Gobierno del Estado invertirá alrededor de 500 millones de pesos.

Y la otra importante construcción será la del Libramiento Norponiente de Hermosillo, en la que se gastarán mil 182 millones de pesos.

Además del impacto de las obras, en renglones como movilidad y atracción de inversiones, se espera que durante los trabajos haya una buena derrama económica, sobre todo entre los giros empresariales relacionados a este sector.

mrx@expreso.com.mx