#LoQueDiceMrX Memovember, iniciativa ciudadana que se ha convertido en un referente de prevención en México...

***

UN BIGOTE CON CAUSA

Un sencillo gesto se transformó en símbolo de una revolución silenciosa en Hermosillo: dejarse crecer el bigote para hablar de salud masculina.

Hace 13 años nació Memovember, iniciativa ciudadana que rompió paradigmas y abrió un espacio de diálogo sobre un tema que por mucho tiempo permaneció en silencio: el cuidado de la salud del hombre.

Al paso de los años, lo que comenzó como una campaña local inspirada en el movimiento internacional Movember, se ha convertido en un referente de prevención en México.

Así, cada noviembre, miles de hombres y familias se unen a este llamado a la conciencia. Y, muy importante, este movimiento trasciende ideologías, partidos y credos.

En pocas palabras, la campaña Memovember reafirma que "prevenir también es cosa de hombres".

***

TRAMO PELIGROSO

A propósito del accidente del autobús del pasado viernes, algo tiene esa parte del tramo de la carretera Guaymas-Hermosillo que desde principios de 2024 a la fecha ha sido escenario de al menos siete percances.

Nos referimos al kilómetro 240, o mejor dicho entre el 230 y 240 de la mencionada rúa, que es particularmente peligrosa.

En los últimos 17 meses nueve personas han fallecido a consecuencia de siete percances ocurridos en ese tramo de 10 kilómetros. Más de 40 personas han resultado lesionadas, según la información que ha circulado en estos últimos días.

La actuación humana es fundamental en un accidente, pero bien valdría la pena que se revisara si hay algo adicional en estos 10 kilómetros que los hace muy riesgosos.

***

TRAVESURA

Una “mano traviesa” hizo voltear la mirada a Luis Donaldo Colosio Riojas. “Traviesa” porque no estaba en el radar, pues el hijo del extinto candidato presidencial priista no tenía en sus planes Sonora. Siempre se le ha ubicado como fuerte carta para Nuevo León por Movimiento Ciudadano, pero ahora lo “encartaron” hasta en Morena.

Colosio Riojas ya les dio un “tranquilizante” al señalar que sería “oportunista” venir a Sonora a buscar ser candidato a Gobernador. Con eso respiraron algunos... más de tres.

La pregunta que varios se siguen haciendo es ¿quién fue el autor de esa travesura?, es decir, poner el nombre de Colosio Riojas en una presunta encuesta en la que resultó en primer lugar.

El que haya sido, le salió muy bien. Un golpe de realidad.

***

TEMPORADA BUENA

Viene la época del profundo respiro de los pequeños y medianos comerciantes de Hermosillo.

Ya está a la vuelta de la esquina el tradicional Día de Muertos, en el que en automático se reactivan las ventas.

Después llega el llamado "Buen Fin", en el que casi todos los establecimientos hacen promociones. Posteriormente se pone en marcha el maratón Guadalupe-Reyes y por lo tanto esto no para hasta llegado el próximo año.

Esperemos que tengan mucho éxito y que sea una muy buena temporada; aunque luego hay que ser precavidos porque el año 2026 sigue siendo de incertidumbre.

Ya veremos.

