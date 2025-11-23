#LoQueDiceMrX El trágico incendio de la tienda Waldo´s cumplió tres semanas...

MRX

***

PROPUESTA UNIVERSITARIA

El trágico incendio de la tienda Waldo´s cumplió tres semanas.

Cobra relevancia el esfuerzo que hacen estudiantes de la Universidad de Sonora para que en el Congreso del Estado se le dé forma a la Ley 1 de Noviembre.

De acuerdo a lo que han explicado los universitarios, no se trata de que esta nueva propuesta sustituya a otra ya vigente, sino que sean complementarias. En síntesis con esta Ley buscan que el ciudadano sea vigilante de que todo establecimiento comercial, escuelas y edificios públicos cuenten con las medidas en materia de protección civil.

Los estudiantes pretenden enviar la iniciativa como una propuesta ciudadana y para ello requieren de 21 mil firmas. Aseguran que reunirán 25 mil y que además lo que dispone la nueva legislación no requiere de mayor inversión, por lo que no debería de rechazarse.

***

CRISIS HÍDRICA EN ARIZONA

En el vecino estado de Arizona las cosas tampoco andan muy bien en materia de disponibilidad de agua.

En recientes declaraciones, la gobernadora Katie Hobbs señaló que solicitará al presidente Donald Trump su apoyo para aplicar una distribución más equitativa del agua del Río Colorado.

Y es que esa es la fuente que más aporta el vital líquido a la población de Arizona, pero de igual manera es de donde dependen más habitantes, además de las actividades agrícolas e industriales.

Parece que las cosas no están sencillas y por eso la mandataria de esa entidad habla de la necesidad de recortes en la explotación del agua del Colorado, principalmente en la Cuenca Alta de este afluente, lo que involucra a otros estados.

***

AGUA REACTIVA ECONOMÍA

A propósito del tema del agua, donde el ambiente en este momento es muy positivo es en las comunidades aledañas a la presa “Plutarco Elías Calles” o “El Novillo”, que de acuerdo a los reportes de la Conagua, tiene en este momento un 20 por ciento más de almacenamiento en comparación con la misma fecha del año pasado (se encuentra al 52 por ciento del total de su capacidad).

El presidente municipal de San Pedro de la Cueva, Alejandro Lameda Andrade, señala que además del panorama que es muy diferente, vuelven a la vida actividades como la pesca y el turismo, que dejan una buena derrama económica en esa región.

Excursionistas, aficionados y profesionales de las actividades del exterior, conocidas como outdoor, ya tienen en la mira para los próximos meses a San Pedro de la Cueva.

En caso de que las llamadas “equipatas” o lluvias de invierno sean buenas, el panorama lucirá todavía mejor para esa región y por supuesto para lo que tiene que ver con el abasto de agua.

***

A UN AÑO DEL CIERRE…

Se cumplió un año del cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano derivado de la detección del gusano barrenador (con un par de breves paréntesis en los que sí se permitió el ingreso de animales).

Esa frase que utilizan constantemente los políticos y funcionarios cabe perfectamente aquí: Ha sido un área de oportunidad. Y ahí están los compromisos de invertir en una planta procesadora para exportar carne y no solamente el ganado en pie.

Nadie dice que no ha sido un problema y ha generado pérdidas en este sector, pero seguramente las puertas del vecino país del norte se reabrirán y la exportación retomará su dinamismo.

El Gobierno del Estado no ha quitado el dedo del renglón y todo hace indicar que se logrará esa planta tan anhelada que le permita a los productores darle valor agregado al producto, sin perder la vocación de obtener el mejor ganado del país.

mrx@expreso.com.mx