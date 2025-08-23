#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo entregó una segunda flotilla de ocho Clínicas Móviles de Medicina Preventiva...

GASTO EN SALUD

La inversión en el sector salud sigue creciendo y ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó una segunda flotilla de ocho Clínicas Móviles de Medicina Preventiva, con lo que son ya 16 unidades en el estado.

Y es que el compromiso es claro: brindar servicios de salud de alta calidad así como la prevención de enfermedades.

Estas unidades recorrerán los 72 municipios de la entidad acercando consultas y servicios a las familias que más lo necesitan.

A decir del mandatario estatal, "las clínicas móviles van a dar capacidad para cubrir a las poblaciones más alejadas de nuestro estado en materia de salud”.

Así que para fortalecer las estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, en esta ocasión el costo de las unidades móviles y su equipamiento fue de alrededor de 24 millones de pesos.

VIVIENDAS

El proyecto de la Vivienda del Bienestar sigue firme en Hermosillo, pero ya no será en el predio que había sido seleccionado y que se encuentra cerca del Estadio "Fernando Valenzuela".

Esa fue la decisión anunciada ayer por el secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, quien hizo énfasis en que se seguirá escuchando a la ciudadanía para encontrar solución a este problema del rezago en materia de vivienda.

Por cierto, ya que estamos en el tema de los proyectos de vivienda de interés social, el sector obrero insiste en que el Infonavit debe escuchar las observaciones al concepto multifamiliar que se edifica en el sur de la ciudad.

Este complejo ya comenzó y también forma parte del programa del Gobierno federal para abatir el enorme rezago que hay en materia de casas de interés social.

A ver qué les resuelven...

PROBLEMAS DE AGUA

En 500 pesos les sale el llenado de tinaco. Eso cobran las pipas de agua de empresas particulares por este servicio en Hermosillo, en estos momentos en los que hay un desabasto casi general en la ciudad.

Para muchas familias es lo equivalente a un mes de consumo de agua entubada, para otras el doble, aunque quienes compran "pipadas" dicen que es preferible pagar eso o más a no tener agua.

Y así ha sido casi todo el verano, con problemas por aquí y por allá, producto de apagones, de descargas eléctricas que afectan bombas o al Acueducto Independencia, etc, etc.

Por cierto, este sábado se realizará la marcha a la que ha convocado la Unión de Usuarios de Hermosillo y precisamente una de las consignas será exigirle al organismo operador de la capital sonorense un mejor servicio.

RESPONSABLE

La bodega que supuestamente fue la causante de la inundación del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, en el norte de Hermosillo, no contaba con los respectivos permisos de construcción.

De acuerdo a la Secretaría del Ayuntamiento, el propietario de ese edificio en construcción había recibido una multa, pero no hizo las remediaciones, dejó las cosas sin cambios y vino el desastre.

Fueron 37 casas las que resultaron dañadas con esta inundación, algunas severamente y otras resultaron con daños leves.

Y lo que aparentemente causó la inundación fue que la construcción cambió el curso de un afluente.

En tanto, el Ayuntamiento no se cierra a coadyuvar en la reparación del daño, según trascendió. Ya veremos.

