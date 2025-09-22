#LoQueDiceMrX Además de la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo, destaca también la actuación de la Fiscalía de Justicia en Sonora...

***

BUENOS INDICADORES

En días pasados le comentábamos sobre los buenos resultados de la estrategia de paz impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con lo que se alcanzaron niveles históricos en percepción de seguridad y reducción de delitos en la entidad.

Pues bien, en el reporte sobre los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Envipe 2025, también destaca la actuación de la Fiscalía de Justicia en Sonora.

Según lo arrojado en esta encuesta, la Fiscalía sonorense sobresale a nivel nacional en el rubro de confianza ciudadana.

Así pues, es de destacar este dato, ya que por primera vez en la historia de Sonora la Fiscalía de Justicia ocupa el segundo lugar nacional en el indicador referente a confianza ciudadana hacia el Ministerio Público y las Fiscalías Estatales.

En pocas palabras, estos indicadores muestran el correcto funcionamiento de las instituciones y la estrategia de paz que encabeza el gobernador Durazo en coordinación con los tres niveles de gobierno.

***

CRECE LA CARTERA VENCIDA

En el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme no encuentran la fórmula para bajarle a la cartera vencida que ya alcanza los mil 600 millones de pesos.

Han hecho campañas para acercar a los usuarios a pagar o a negociar y tal parece que es mínimo, sino es que nulo el resultado.

El último balance ofrecido por el Director del organismo, Jesús Antonio Zavala, indica que los clientes deben la cantidad de mil 600 millones de pesos y que la facturación mensual es de 72 millones.

Para darnos una idea de lo que representa la actual cartera vencida de Oomapas, el presupuesto de este 2025 del Ayuntamiento de Cajeme fue por el orden de los dos mil 321 millones de pesos.

Vaya que pinta...

***

MUY ACTIVO

A quien se le vio muy activo fue al alcalde hermosillense Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien se dio una vuelta por Nogales para promover la séptima edición del Maratón Internacional de Hermosillo.

En esa frontera, Astiazarán Gutiérrez encabezó el primer trote amistoso en el que participaron más de mil 500 corredores de todas las edades.

Ahí, rodeado de deportistas y familias completas, Toño Astiazarán destacó que el Maratón Internacional de Hermosillo, único en Sonora con esta categoría, se consolida cada vez más y que en 2024 reunió a más de mil 500 participantes.

Y ya estando por aquellas tierras, el Alcalde capitalino aprovechó para reunirse con jóvenes, a quienes invitó al próximo Foro Mundial de Energía en Hermosillo, que se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre.

Como se ve, Toño Astiazarán mantiene la promoción de Hermosillo y de sus políticas medioambientales.

***

¿DOBLE JORNADA?

Todo parece indicar que en 2027 tendremos dos jornadas electorales: una de ellas será la de alcaldes, diputados, diputados federales y gobernadores y, la otra, la de juzgadores federales y estatales.

En sus últimas declaraciones, el comisionado para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, ha dejado en claro que debe hacerse dicha modificación.

De tal manera que lo más probable es que los sonorenses y todos los mexicanos eventualmente seremos convocados en dos ocasiones a las urnas en el año 2027.

Parece que es una de las propuestas incuestionables que se han planteado a Pablo Gómez en estos meses, aunque eso le vaya a resultar más costoso al país.

mrx@expreso.com.mx