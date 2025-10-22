#LoQueDiceMrX Con la Feria del Libro Sonora 2025 se apuesta por impulsar la cultura en la entidad...

***

IMPULSO A LA LECTURA

Independientemente de los gustos literarios de cada persona, la Feria del Libro Sonora 2025 es una apuesta por impulsar la cultura en la entidad.

Y es que en estos tiempos donde la inmediatez digital amenaza al hábito de leer, iniciativas como la Feli-Son, impulsada por el gobernador de Alfonso Durazo Montaño, representan un gran incentivo para interesar a la ciudadanía en la lectura.

Así, en esta vigesimoquinta edición, este encuentro literario organizado por el Instituto Sonorense de Cultura reunirá a escritores, artistas, editoriales y promotores culturales de todo el país.

Por ello, hay que tener presente que del 8 al 15 de noviembre la Plaza Bicentenario se convertirá en el corazón cultural del estado, bajo el inspirador lema “Nos vemos en los libros”, donde podrá seleccionar la lectura de su preferencia.

Y, lo más importante, con este evento se reafirma que la cultura no es un lujo en la entidad, sino un derecho y una prioridad para su desarrollo.

***

PRESIÓN

Los agremiados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) están convocados para salir a manifestarse este miércoles. A la convocatoria se sumó, casi de último momento, el Steus.

Entre las demandas que plantean y que, por segunda vez en una semana, los llevan a las protestas, se encuentran: mejores condiciones salariales, solución definitiva del ISR y mejores servicios médicos por parte del Isssteson.

La marcha iniciará frente al edificio de la Rectoría y partirá a eso de las 10:00 de la mañana rumbo al Palacio de Gobierno, para posteriormente hacer acto de presencia en el Congreso del Estado.

Además de las autoridades de Tránsito, también suponemos que estarán pendientes las autoridades en materia laboral y del Isssteson, pero principalmente la rectora de la Unison, Dena María Camarena.

***

ETERNO PROBLEMA

El problema de los carros "chuecos" ahí sigue. La noche del lunes una mujer y su hija fueron atropelladas por un sujeto que conducía un carro de los llamados “chocolate”, que además tenía reporte de robo, según informaron las autoridades.

Era y sigue siendo uno de los motivos por los cuales se pedía su regularización y evitar en lo posible la utilización de estas unidades en ilícitos.

Sí, el proceso de regularización está en curso, pero es hora de que se le debe dar una revisada y ajustada porque decenas de miles de vehículos siguen fuera de este programa.

Parece que el próximo año, conforme al Paquete Presupuestal 2026, podrían darse esos cambios para que ahora sí todas las unidades entren a la regularización y también se detenga la introducción de estos carros al país.

Ya veremos.

***

VIGILANTES

María Dolores del Río Sánchez, exalcaldesa de Hermosillo y actual secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora, sigue con un trabajo de bajo perfil.

Pero ayer se dio tiempo para estar en una conferencia de prensa en la que habló de las investigaciones realizadas en el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública.

Y, sobre este asunto, dijo que tres funcionarios fueron inhabilitados y otros tres están bajo investigación.

Además, tocó el tema de algunos casos de hostigamiento laboral y sexual. Señaló que por ambas causas las denuncias se han incrementado.

Así pues, no importa el bajo perfil, lo importante es la labor realizada.

mrx@expreso.com.mx