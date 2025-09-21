#LoQueDiceMrX A partir del lunes, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora decidió enviar a revisión a todos los camiones urbanos...

***

CAMIONES A REVISIÓN

A partir del lunes, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora decidió enviar a revisión a todos los camiones urbanos que circulan en Hermosillo, luego de que el martes pasado se incendiara una unidad, misma que quedó prácticamente destruida.

Esa fue la gota que derramó el vaso, porque en este año ya se habían presentado otros dos incendios muy parecidos, en los que las unidades quedaron calcinadas en su totalidad.

El director de esa dependencia, Carlos Sosa Castañeda, anunció además que se impartirá un curso para que los choferes sepan cómo utilizar los extintores.

Para empezar, esperemos que cuenten con estos equipos y sobre todo que funcionen.

Y es que ese es otro punto ¿cómo es posible que no logren detectar a tiempo las llamas y apagarlas? En los tres siniestros el fuego avanzó al grado de que las unidades quedaron casi en cenizas.

***

OJO AL TRANSPORTE DE PERSONAL

Ya que estamos en el tema del transporte, en el rubro que también debería de ponerse más exigente la autoridad es en el de transporte de personal.

Para nadie es un secreto que este giro ha incrementado considerablemente, al menos en Hermosillo. Qué bueno, es señal de que hay empleo y por lo tanto se requiere de este servicio.

Pero constantemente se observan a exceso de velocidad y algunos choferes son muy imprudentes. Circulan sobre dos carriles, rebasan de manera temeraria, y ni hablar de la descortesía con la que se conducen.

En fin, es parte del mismo problema.

***

PRESUPUESTO 2026

Falta aproximadamente un mes y medio para que el Gobierno de Sonora envíe al Congreso del Estado el proyecto de Paquete Presupuestal 2026, pero ya se adelantó que entre los rubros que serán prioridad se encuentran la infraestructura hídrica y urbana.

La propuesta llegará a mediados de noviembre a la actual Legislatura, misma que tendrá un mes para analizarlo y luego someterlo a votación del pleno, previo a la etapa de modificaciones y discusiones.

El actual Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno de Sonora es de más de 88 mil millones de pesos.

En 2026, se espera que se mantenga en los mismos niveles o mayores la inversión en educación, principalmente en lo referente a becas.

De igual manera se contemplan más recursos para el rescate de La Sauceda, en Hermosillo y la Laguna del Náinari, en Cajeme.

***

AGUAS TRATADAS

En temas que dejó el reciente informe de gobierno en la ciudad de Hermosillo, llama la atención el mencionado proyecto de construcción de una planta tratadora de aguas residuales para el sector del parque industrial sur.

Y es que históricamente las constantes fallas en el servicio de abastecimiento de agua potable en los hogares ha sido el talón de Aquiles de las administraciones municipales en la capital del estado.

Se proyecta que en enero de 2026 inicie la construcción de esta nueva planta tratadora de aguas residuales y una vez que entre en funcionamiento abastecerá al parque industrial y el agua potable que actualmente utilizan las industrias, pasará exclusivamente para el consumo humano.

Se advierte que este será un nuevo modelo en la reutilización de aguas tratadas y una redistribución del líquido para darle prioridad al consumo humano; faltaría inversión también, para evitar el desperdicio en la red donde se pierde hasta el 50% en fugas.

mrx@expreso.com.mx