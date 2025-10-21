#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo entregó estímulos por más de cinco millones de pesos a 139 atletas y entrenadores...

***

ESFUERZO

El deporte en Sonora comienza a consolidarse como una política pública prioritaria y la entrega de estímulos económicos por parte del Gobierno del Estado es un ejemplo de lo anterior.

Al respecto, ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó estímulos por más de cinco millones 700 mil pesos a 139 atletas y entrenadores, lo que representa mucho más que un reconocimiento.

Esto es, pues, una apuesta por el futuro, los jóvenes además de fortalecer una cultura del esfuerzo.

Así que el compromiso del Gobernador de continuar apoyando a atletas, entrenadores y familias es clave para mantener este impulso.

Esperemos que esta política continúe para que los logros sigan, tanto a nivel nacional como internacional.

***

¿LIBERTAD?

En el estado de Campeche las cosas no van nada bien en materia de libertad de expresión.

La nueva es que la Fiscalía de Justicia, muy afín a la gobernadora Layda Sansores, solicitó a la televisora Telemar un listado con los nombres de reporteros, conductores, editores y demás personal editorial.

Asimismo, le pidió que le entregue las publicaciones críticas hacia la administración de la Gobernadora morenista. La dependencia le puso un plazo de cinco días hábiles al medio de comunicación para entregar lo solicitado.

Este caso lo precede otro que también fue visto a nivel nacional como un ataque a la libertad de expresión, nos referimos a la orden judicial que se dictó para que un periódico no mencionara más a la Gobernadora, pero también le estableció la figura del “censor”.

De ese tamaño...

***

'NADA PARA NADIE'

Vaya que alborotó la bitachera la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en su reciente visita a Sonora.

A decir de Alcalde Luján, el o la próxima candidata o candidato al Gobierno de Sonora surgirá de una encuesta, es decir, el que esté mejor posicionado; y, claro, que no habrá dedazo.

A muchos les pareció un “no hay nada para nadie” y que por lo tanto todo puede ocurrir de aquí a finales del año próximo, cuando se tome la mencionada decisión de elegir a quien tratará de refrendar Sonora para el partido guinda.

De tal manera que tienen un año los y las aspirantes para resultar en el número uno de la encuesta, aunque también -creemos- deberán tomar en cuenta indicadores como los positivos y los negativos; y, por supuesto, veremos si a Morena en Sonora le corresponde postular a hombre o mujer.

***

LOS TROTES DEL TOÑO

Y si de revuelos se trata, todavía el lunes seguía comentándose el tema relacionado al Trote Amistoso celebrado en Navojoa y en el que participó el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Fue el propio Alcalde quien se encargó de compartir en redes sociales esta actividad e hizo alusión que es parte del proceso con miras al Maratón Internacional de Hermosillo que se celebrará el próximo 7 de diciembre.

Además, Toño Astiazarán agradeció a las más de dos mil personas que participaron en esa fiesta deportiva.

Así las cosas, Astiazarán sigue con sus trotes, ya estuvo en Nogales y ahora se dio tiempo para visitar el sur del estado.

mrx@expreso.com.mx