***

MUEVEN HORARIO

Pues a final de cuentas siempre sí se movieron los horarios de clases debido a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, por lo que lo primero es la salud de la comunidad educativa.

Así, de kínder a secundaria en el turno matutino las clases concluirán a las 11:00 de la mañana, en los tres niveles.

En tanto, llevarán a cabo sus clases a distancia los alumnos del turno vespertino, para que permanezcan en sus hogares en el momento del día en que se alcanza la mayor temperatura.

Esto ya se veía venir (se habían tardado, dirían por ahí), pues las condiciones climatológicas extremas son una amenaza tanto para los estudiantes como para el personal docente.

Y cómo no, si la temperatura promedio en verano es de 40º Celsius, alcanzando máximas que rondan entre los 44 y 49 grados.

Entonces de aquí al próximo jueves 27, día que marca el fin de clases para el alumnado, se mantendrá esta modificación establecida por las autoridades estatales.

***

A UN PASO DE LA JUSTICIA

Con la novedad de que desde Sonora podría generarse la segunda sentencia condenatoria por violencia política de género contra Sergio Augusto López Ramírez, quien fuera delegado en Sonora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Y es que López Ramírez ya fue sentenciado a dos años y ocho meses de cárcel, tras comprobarse que incurrió en violencia política de género en contra de Saraí Ornelas, candidata del PVEM a la Alcaldía de Aguascalientes.

Además, el político tendrá que reparar el daño con una disculpa pública y el pago en efectivo de 64 mil pesos.

En cuanto al caso de Sonora, el pasado mes de mayo la candidata al Senado Lizbeth Gutiérrez denunció ante el INE a López Ramírez por el mismo delito, violencia política de género, pero con el agravante de haberla registrado como candidata afromexicana sin su consentimiento.

Ante ello, decidió no callar y denunció el delito y el agravio y, sin renunciar a la candidatura de su partido, llamó al voto a favor del ahora senador electo, Manlio Fabio Beltrones, quien se comprometió a impulsar la agenda de Lizbeth Gutiérrez.

Al tiempo, la razón.

***

BAJAN HOMICIDIOS DOLOSOS

Si bien la disminución de 6% en homicidios dolosos en Sonora en comparación con el año anterior es un dato alentador, la cifra de 121 casos en mayo y 588 en lo que va del año sigue siendo alarmante.

En este punto es fundamental que las autoridades continúen implementando estrategias efectivas para abordar las causas profundas de la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Es importante destacar que, aunque la tendencia general es a la baja, la situación sigue siendo preocupante y requiere una atención constante. Porque si bien la disminución general en homicidios dolosos es una noticia positiva, el aumento significativo en feminicidios y violencia familiar es motivo de gran preocupación.

Esperamos que los resultados positivos se sigan dando y que se refuercen los esfuerzos para lograr una reducción aún mayor en los índices de violencia en la entidad.

La colaboración entre autoridades, sociedad civil y sectores privados es crucial para alcanzar este objetivo. Ahora sí que paso a pasito vamos mejorando.

***

VAMOS BIEN

Y respecto a los datos correspondientes a la capital sonorense, la organización civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? analizó el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública y concluyó que han disminuido delitos como el robo a casa habitación y a vehículos, aunque también se ha incrementado el robo a negocios y homicidio dolosos. Una de cal por la que va de arena.

Aparte de los delitos de robo que han disminuido, el de violencia familiar bajó casi un 30% y en cuanto a feminicidios no se tienen carpetas de investigación en tres años consecutivos.

Ciertamente todavía hay mucho que hacer en términos de seguridad, pero en la actualidad los números dicen que vamos bien.

Esperemos que se mantenga la tendencia a la baja en todo los delitos en general.

***

¿DE QUÉ SIRVE?

De nueva cuenta las instancias electorales concluyeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental en periodo de campañas en su mañanera del 12 de abril.

Ayer la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) señaló que López Obrador difundió acciones y logros de gobierno con lo que vulneró la equidad en la contienda.

Pero...

Como en anteriores ocasiones se determinó que estas expresiones no representaron un beneficio a la entonces candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum.

Así, no obstante que emitió manifestaciones con carácter de índole electoral con impacto en el proceso federal y en los 32 locales, no pasa nada, pues al mandatario ya que no se le puede sancionar en materia electoral.

No importa, pues, que se acreditara que el presidente López Obrador y distintas personas servidoras públicas fueron responsables de estas infracciones.

