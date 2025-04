#LoQueDiceMrX Sonora es el invitado de honor en la Feria de San Marcos...

***

REFERENTE

Sonora se consolida como un referente cultural y gastronómico en el país, pues es invitado recurrente en eventos nacionales e internacionales, como lo fue esta vez en la Feria Nacional de San Marcos.

En esta feria, considerada la más importante del país, del 19 de abril al 11 de mayo se mostrará con orgullo lo mejor de la identidad sonorense.

Así, quienes se den una vuelta al pabellón de Sonora podrán conocer la riqueza natural, artística, gastronómica y cultural de la entidad, destacando la presencia de pueblos originarios, ciclo de cine sonorense, galería fotográfica y exhibiciones de talabartería, arte en palo fierro y artesanías tradicionales.

Además, se promoverán los principales destinos turísticos y productos regionales, ahora que la entidad pasa por un gran momento en cuanto a desarrollo económico, cultural y turístico.

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, al participar en la ceremonia inaugural de la Feria de San Marcos, destacó esta oportunidad como una plataforma para proyectar a Sonora en el plano nacional e internacional.

***

BUSCAN CREAR CONCIENCIA

En días pasados le comentábamos sobre el llamado que realizaron autoridades de Tránsito Municipal ante la alta la incidencia de accidentes viales en la capital sonorense y que han dejado víctimas fatales.

Y debido a que es la imprudencia de los conductores la principal causa de los siniestros viales, estudiantes de la Universidad de Sonora desarrollaron una campaña social orientada a generar conciencia entre los hermosillenses.

Esta iniciativa, “Menos prisa, más vida”, es trabajada por los alumnos del octavo semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia, en la cual abordan distintas aristas del problema con un enfoque preventivo.

Entre los mensajes que manejan destacan, por ejemplo, “Antes de arrancar pon tu música y ajusta todo: en el camino sólo concéntrate en manejar” y “Señales de tránsito están para cuidarse, respétalas y respeta tu vida”.

Esperemos que esta campaña "prenda" en las redes sociales y logre su cometido, pues como señala la asesora de estos estudiantes, la mayoría de los accidentes tienen como causa principal el factor humano.

***

MANTIENEN VIGILANCIA

Para buscar que el periodo de asueto culmine con saldo blanco, las autoridades municipales anunciaron que el operativo de vigilancia concluirá este lunes cuidando siempre el bienestar de los vacacionistas en carretera.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal cierran el operativo este día para garantizar y asegurar que la ciudadanía regrese a casa sana y salva.

Para ello se aplica el operativo carrusel como se hizo desde el primer día para que se respeten los límites de velocidad.. conducir con responsabilidad, pues.

Y es que como señaló Eduardo Acuña Padilla, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, si cada quien hace las cosas que le toca hacer las cosas van a salir muy bien; no solamente la intervención de la autoridad municipal, sino de los otros niveles de gobierno y, particularmente, de la ciudadanía”

Así, las labores de vigilancia iniciaron el miércoles pasado con un despliegue tanto en Bahía de Kino como en otros puntos que tradicionalmente reciben visitantes durante Semana Santa.

***

RECHAZAN PROHIBICIÓN

Quienes ya alzaron la voz para protestar contra la prohibición de alimentos y bebidas chatarra, que arrancó en las escuelas el pasado 31 de marzo, fueron los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Y es que a decir de su presidente, Juan José Sierra Álvarez, esta medida provocará la pérdida de empleos al disminuir las ventas de las empresas.

Indicó que dada la desaceleración por la que atraviesa la economía nacional, "urge ser mucho más cuidadosos en las decisiones de política pública".

Por ello señaló que están a favor de la regulación, más no de la prohibición, pues es importante que haya un proceso de cambio paulatino para que la empresa pueda programar y planear.

Esta postura también la comparten en la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, cuyo presidente, Cuauhtémoc Rivera, aseguró que la prohibición es una medida equivocada, porque al impedirse la venta de estos alimentos en las cafeterías de las instituciones, sobre todo en preparatorias y universidades, el alumno se va a trasladar fuera de la escuela, además de que puede traer desempleo en los concesionarios de esos locales cafeterías.

Pues a ver qué acuerdos alcanzan, porque como dicen los empresarios, estos lineamientos no sólo no cancelan la demanda, sino la estimulan, porque una prohibición no deriva en un cambio de hábitos.

mrx@expreso.com.mx