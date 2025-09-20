#LoQueDiceMrX El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, adelantó que sí habrá alianza entre PAN, PRI y PRD.

***

IRÁN JUNTOS

Sí habrá alianza entre PAN, PRI y PRD. Mientras los y la dirigente de los partidos políticos que integran esta coalición dicen desconocer si en los próximos comicios de nueva cuenta irán juntos, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ya adelantó que sí se conformará la alianza.

Y en este momento, el Alcalde de la capital sonorense tiene una gran influencia en ambos partidos políticos. Probablemente en el PAN se resistan más a competir en coalición con el tricolor y el partido del Sol Azteca, pero parece que no les va a quedar de otra.

En el blanquiazul añoran los tiempos cuando se enfrentaban en Hermosillo al PRI y muchas veces ganaban con facilidad; esa fue la constante en los 90 y todavía en la primera parte de los 2000.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, definitivamente no va en esta alianza. Sus dirigentes ya han reiterado que su proyecto de ruta es seguir solos y que eso es lo que mejor les ha funcionado.

***

BUENA CONVOCATORIA

A propósito de Toño Astiazarán, no se puede negar su poder de convocatoria.

En el evento de ayer viernes, en el que brindó un mensaje alusivo a su Primer Informe de Gobierno (del actual trienio), reunió a más de mil 800 asistentes, entre los que destacaron algunos personajes de la política nacional.

De los que más jalaron reflectores, obviamente fue el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, junto con el dirigente nacional de ese mismo partido, Jorge Romero y José Elías Lexi Abimerhi, coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados.

Estuvieron también expresidentes municipales de Hermosillo, diputados locales y federales de varios partidos políticos, dirigentes de varios partidos en Sonora, así como destacados deportistas, empresarios, sociedad civil organizada, autoridades civiles y militares y sobre todo habitantes de colonias populares.

Así que en el bastión importante que tiene la oposición y prácticamente el único en Sonora, no podían no hacerse notar.

Por cierto, también estuvo presente el diputado federal priista, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla. ¿Y quién es el? Es de Chiapas, pero para más señas es el que acompañó a Alejandro “Alito” Moreno en aquel sainete con el morenista Gerardo Fernández Noroña cuando se dieron de manotazos y empujones.

Y en cuanto al mensaje, Antonio Astiazarán dio un repaso de los logros alcanzados y los proyectos que impulsará para que Hermosillo siga avanzando en su transformación.

***

REPORTE SOBRE INSEGURIDAD

El Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (Envipe).

Sonora obtuvo calificaciones buenas en general. Por ejemplo, algunos indicadores que disminuyeron fue la prevalencia delictiva en los hogares, que de 30.2 bajó a 27.9; también la incidencia delictiva bajó 13.7 puntos en 2024 en comparación con 2023.

Algo muy importante y que pocos ven: disminuyó el costo del delito. En 2024 la inseguridad costó en Sonora cuatro mil 500 millones de pesos, hubo una reducción importante pues en 2023 había sido de seis mil 900 millones.

Lo que sí se incrementó y debe ponerse especial atención es el delito de extorsión. Este tuvo un incremento en su tasa en un 19%.

***

IMPULSAN LA PREVENCIÓN

Tras darse a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso para hacer de Sonora un mejor lugar para vivir, reforzando las acciones preventivas a favor de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Al respecto, el mandatario estatal señaló que en 2020, antes de que iniciara su gobierno en la entidad, los indicadores reflejaban que 56.6% de la población se sentía segura y, a diferencia, actualmente se registra un avance importante con 74.4% de la ciudadanía que percibe el entorno de su colonia seguro.

Recalcó, además, que este resultado es el reflejo de una política de combate al crimen e ir a los orígenes de la violencia.

Destacó que desde la Mesa Estatal de Seguridad trabajan en coordinación los tres niveles de gobierno para ofrecer a la ciudadanía más seguridad.

En resumidas cuentas, con la estrategia de paz implementada se garantiza el bienestar de las familias, al alcanzar el nivel más alto de percepción de seguridad en los barrios y colonias desde que se tiene registro.

