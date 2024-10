#LoQueDiceMrX Las estrategias para incentivar la inversión en el Plan Sonora son una buena noticia. En común acuerdo, Estado y Federación trabajan en facilitar procesos...

INCENTIVOS AL PLAN SONORA

Las estrategias para incentivar la inversión en el Plan Sonora son una buena noticia. En común acuerdo, Estado y Federación trabajan en facilitar procesos y ofrecer beneficios fiscales y así atrae a empresas globales que generarán empleos de calidad y detonarán el desarrollo económico de la región.

El aprovechar los recursos naturales de Sonora y su ubicación geográfica, detonará la producción de energías limpias y la cadena de suministro de la industria de vehículos eléctricos.

Esta iniciativa no sólo contribuye a la transición energética global, sino que también fortalece la soberanía energética de México.

De esta manera, la inversión en infraestructura, como la construcción de carreteras, es clave para el éxito del Plan Sonora, ya que mejorará la conectividad, al facilitar el transporte de mercancías y de personas lo que a su vez impulsa el desarrollo económico y turístico de la región.

Así el Plan Sonora se consolida como un proyecto estratégico para México y el mundo.

ES TIEMPO DE SER SOLIDARIOS

Los primeros días fríos comenzaron a sentirse en Nogales y Protección Civil en coordinación con Seguridad Pública y Bomberos ya comenzaron a echar andar el operativo de apoyo a personas en situación de calle.

Y aunque el objetivo es proporcionar asistencia y protección a aquellos que más lo necesitan. La realidad es que muchas de las personas que están en condición de calle se niegan a ser trasladados a refugios, aunque no rechazan la comida y la ropa.

La coordinadora de la Unidad de Protección Civil Municipal, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, explicó cómo estas negativas son un desafío para las autori dades que buscan garantizar la seguridad y bienestar. Es por ello que hicieron un llamado a la población para apoyar a las personas en situación de calle denunciando cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad. Apelar a la solidaridad es también una estrategia porque el bienestar social no sólo depende de las autoridades, todos las personas tenemos que poner nuestro granito de arena.

SALUD Y FRÍO

Y siguiendo con el tema del frío, no podemos dejar de mencionar la importancia de cuidar nuestra salud. Ciertamente las temperaturas aún no son críticas, pero no hay que bajar la guardia ya que durante esta temporada las afecciones respiratorias como la neumonía o bronconeumonía están a la orden.

Según la Secretaría de Salud, van más de tres mil personas en el estado se han visto afectadas sólo en lo que va del año.

La estadística realizada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la federación, muestran que de los casos actuales el 51% ocurrió en hombres y el resto en mujeres.

Las personas más vulnerables a presentar complicaciones son las que superan los 65 años de edad y las que se encuentran por debajo de los 2 años, según establece la autoridad sanitaria.

El frío apenas empieza y las enfermedades respiratorias, aunque no son específicas de la temporada de bajas temperaturas, se presentan con mayor frecuencia. Así que a cuidarnos y apoyar a quienes lo necesitan.

SIN ESTRENAR

En otros temas, es interesante observar cómo el mercado automotor en Sonora ha enfrentado una leve desaceleración en septiembre, rompiendo una tendencia de crecimiento.

Aunque la disminución del 4.5% en las ventas de vehículos nuevos puede ser motivo de preocupación, es alentador que, a pesar de esto, las cifras acumu ladas aún muestran un rendimiento favorable en comparación con el año anterior.

La preferencia por marcas como Nissan y General Motors resalta la importancia de la lealtad del consumidor en un mercado competitivo. Sin embargo, sería interesante ver qué factores están influyendo en esta caída, desde cambios económicos hasta variaciones en la oferta de modelos.

El futuro del sector dependerá de cómo se adapten tanto los distribuidores como los consumidores a estas dinámicas cambiantes, así que tienen trabajo que hacer ya que el reto no es menor.

