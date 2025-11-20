#LoQueDiceMrX La Secretaría de Relaciones Exteriores está más tranquila luego de un mes muy movido...

***

VUELVE LA NORMALIDAD

Volvió la normalidad a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de un mes de septiembre muy movido, con mucha demanda de pasaportes.

Según lo que comenta la delegada en la entidad de esa dependencia federal, Karina Zárate Félix, el mes antepasado sí se disparó la solicitud de dicho documento.

El factor de esa alta demanda fue la información que circuló (y que no es real) del incremento que tendría la visa que expide el Gobierno de Estados Unidos.

De siete a 10 mil pasaportes que se expiden en un mes, la cifra se disparó a 12 mil, mencionó la funcionaria federal.

Por cierto, Zárate Félix señala que está trabajando, junto a otros funcionarios de la SRE, en la implementación de un sistema de atención con enfoque cuando se trate de personas con alguna condición especial.

***

PRIMERO LA CONSULTA

El proyecto de construcción de una presa en la comunidad Puerta del Sol, en el municipio de Ures, volvió a ser tema en la conferencia “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria afirmó que hay presupuesto disponible para dicha obra, pero dejó en claro que primero debe hacerse la consulta entre la sociedad involucrada.

Señaló también que, previo a ello, tienen que explicarse los pros y los contras. En cuanto al proyecto ejecutivo, indicó que hay avances y cuando se dé la consulta se explicaría en qué consistiría.

Así pues, la Presidenta insistió en que la consulta debe de hacerse como requisito para dar el siguiente paso, que es comenzar con dicha obra.

***

INVESTIGACIÓN

En el edificio siniestrado de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo se ha observado en estos últimos días el ir y venir de especialistas y peritos locales y nacionales que participan en lo concerniente al esclarecimiento de lo que originó la tragedia del pasado 1 de noviembre.

Han transcurrido 19 días ya de estos terribles sucesos que enlutaron a la sociedad sonorense y a México en general.

Por cierto, el dirigente de la Unión de Comerciantes del Centro, Rubén López, informó que luego de que se hizo pública la denuncia sobre una tienda de ropa que cuenta con un transformador en una bodega ubicada en una planta alta, las autoridades procedieron a suspender el establecimiento y obligar a la empresa a la reubicación de ese equipo.

Por otra parte, personal de la CFE se encuentra revisando alrededor de 50 transformadores ubicados en el Centro de la ciudad.

Las revisiones serán en horario nocturno, según informó Carlos Faz, presidente del Patronato del Centro. El objetivo de que sea a esas horas es para no sumar a la psicosis.

***

UNA BUENA

Qué bueno que reaccionaron. Hace unos días comentábamos en este espacio sobre los abusos que se cometen en algunos restaurantes de Hermosillo (y no descartamos que ocurra en otras ciudades) en los que se obliga a los clientes a otorgar propinas.

Hay o había establecimientos donde el mínimo es de 17.5%. Un auténtico exceso.

La Profeco y Canirac tomaron cartas en el asunto y firmaron un decálogo, que toma seriedad al momento de que -según el compromiso- se mostrará en los restaurantes.

Y en este decálogo, entre otras cosas, los propietarios de dichos negocios se comprometen a no obligar al pago de propinas.

Bueno, al menos nos muestran que hay voluntad. Con eso es muy probable que logren su cometido y que el beneficiario sea el cliente.

En realidad ganan todos, porque los comensales regresarán a ese restaurante donde lo atendieron bien y no sufrió ningún abuso.

mrx@expreso.com.mx