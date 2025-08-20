#LoQueDiceMrX Ayer se puso en marcha una campaña estatal para prevenir la violencia sexual infantil...

POR LOS NIÑOS

Un paso más para la protección de la niñez en el estado dio ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño al poner en marcha una campaña estatal para prevenir la violencia sexual infantil.

Así, con la premisa de que en Sonora "la niñez no se toca, no se calla, ni se queda sola", el mandatario estatal recalcó que proteger a un niño o niña de la violencia sexual, es cuidar a la sociedad.

Además, destacó que con estas acciones Sonora se consolida como un ejemplo a nivel nacional en materia de prevención, justicia y reparación para contribuir al desarrollo integral y seguro de los menores.

También hizo hincapié en que prevenir la violencia sexual en los niños es tarea de todos y es responsabilidad de todos buscar su pleno desarrollo.

Por ello, siempre hay que tener presente que se deben priorizar las necesidades de niñas y niños.

EXPECTATIVAS

Bastantes expectativas ha generado el proyecto de Vivienda del Bienestar, que en Hermosillo en una primera etapa contempla construir mil 400 viviendas.

A muchos tomó por sorpresa la ubicación de este nuevo fraccionamiento que formalmente ya comenzó el Infonavit, pues hasta hace poco se hablaba de que estaría al norponiente del aeropuerto, pero ya se vio que no fue así.

El terreno seleccionado está muy cerca del Estadio Fernando Valenzuela, sobre el bulevar Héctor Espino, en terrenos que antes pertenecían al ejido El Chanate y que hace unos 14 años, cuando empezó la construcción del mencionado parque de beisbol el Gobierno del Estado adquirió.

Es todo un reto para las autoridades terminar esas viviendas en un tiempo récord, pues se maneja que este mismo año quedarán concluidas junto a otras tres mil que estarán en diferentes partes del estado.

NO CONVENCEN

Y sobre este tema de las nuevas casas del Infonavit, quienes no terminan de convencerse por el esquema de vivienda multifamiliar son algunos sindicatos de trabajadores.

Exponen que ese modelo ya está probado en Hermosillo, como lo fue en la colonia Nuevo Hermosillo, en Las Granjas y en Los Naranjos.

Hay inconformidad porque piensan que se pudo haber hecho más apegado a lo convencional para esta ciudad. Por lo tanto, hasta han anunciado manifestaciones.

Esperemos que con diálogo y con más información se aclaren dudas, también para algunas inmobiliarias que proyectan desarrollos para esa zona de la ciudad y creen que esto les puede generar complicaciones.

VIENE LA SUYA

Los que ya ven que viene la suya son los comerciantes organizados de Hermosillo toda vez que se asoma la temporada alta.

En este momento su caja registradora suena más seguido con la temporada de regreso a clases, pero de inmediato llegarán las fiestas patrias por el aniversario de la Independencia.

Luego tendremos encima otras tradiciones y festejos que les generan clientela, para después entrar de lleno a la época de fin de año.

Y por si fuera poco, en el Centro de Hermosillo se espera con ansias la reapertura del Mercado Municipal Número 1, que sumará a la atracción de consumidores a los demás comercios.

En síntesis, empieza la temporada de vacas gordas... y esperemos que sea exitosa.

