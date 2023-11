#LoQueDiceMrX Pues serán más de 61 mil millones de pesos los que el Gobierno federal destine al Plan de Apoyo a Damnificados por el Huracán Otis, mediante la aplicación de 20 acciones.

FIJAN MONTO DE AYUDA PARA AFECTADOS POR OTIS

Pues serán más de 61 mil millones de pesos los que el Gobierno federal destine al Plan de Apoyo a Damnificados por el Huracán Otis, mediante la aplicación de 20 acciones.

Acompañado por todo su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se cuenta con el presupuesto listo para financiar todas las necesidades de los afectados tanto en Acapulco, como en Coyuca de Benítez.

Entre las 20 acciones del plan se encuentran el de apoyar a los afectados que perdieron a algún familiar, contratar a diez mil jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que apoyen en las labores de limpieza.

Además, dar seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS, aumentar al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, exentar el pago de electricidad de noviembre a febrero del próximo año, entrega de 35 a 60 mil pesos por vivienda afectada según los daños.

También, entregar un kit de enseres domésticos, otorgar 20 mil créditos a la palabra por un monto de 25 mil pesos sin intereses, establecer en cada colonia un cuartel de la Guardia Nacional y otorgar a través de Nacional Financiera créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas.

REDUCEN TIEMPO DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONA AFECTADA

Mientras el empresariado anunció recientemente que la reconstrucción de las zonas afectadas en Guerrero tardará al menos cinco años, el presidente Andrés Manuel López Obrador acortó el tiempo a dos años.

El inquilino de Palacio Nacional expresó con toda la seguridad de quien sabe que tiene “otros datos”, que a partir del próximo mes de diciembre ya se verán los cambios.

“¿Cuánto tiempo nos va llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad? Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar, restablecer la hotelería, por las viviendas, lo que tiene que ver con la gente y el apoyo de la gente y los servicios públicos. Yo les diría que ya en diciembre se van a notar ya los cambios, ya para diciembre", aseguró.

Durante una reunión entre el Presidente y empresarios se acordó establecer mesas de trabajo con el objetivo de definir líneas de acción coordinadas para la reconstrucción económica y turística de la región afectada, mismas que serán presididas por las secretarías de Hacienda y Economía.

INICIAN EN MORENA ENCARTES Y DESCARTES

Una vez lanzada la convocatoria y fijados los tiempos establecidos para los aspirantes a las senadurías y diputaciones federales por Morena, larga se les hará la semana a dos que tres que difícilmente podrán dormir.

Y es que la rebatinga y los deseos de sentirse con los derechos suficientes para llegar, ya sea a la Cámara Alta o la Cámara Baja, ya empezó con algunas declaraciones de quienes aspiran.

Entre los que no se descartan están los legisladores locales Jacobo Mendoza y Celeste Taddei, quienes al parecer les late su corazoncito por el tercer distrito federal de Hermosillo.

Y mientras hay unos que se encartan hay otros que se descartan, como el caso de Octavio Almada, titular de la Conapesca y sonante para un escaño en el Senado, quien a través de sus redes publicó: “Buenos días, he tomado la decisión de NO participar, ni registrarme para buscar un cargo de elección popular en mi tierra natal”. Y aunque esa frase puede ser lapidaria, no todo está perdido porque bien puede ser que alcance el Senado por la vía plurinominal.

DELINEA ZEDILLO AL PRÓXIMO PRESIDENTE

Y hablando de frases lapidarias, vaya las que se “aventó” el expresidente Ernesto Zedillo durante su participación en el Foro global sobre problemas de disparidad en América Latina, Palestina, e Irán, que organizó el Instituto Pearson de la Universidad de Chicago.

Afirmó que su deseo es que a México no lo gobierne una persona que miente a la gente y que no reconoce sus errores, además de que no explote las necesidades de los mexicanos mediante un discurso demagógico.

"Me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un Presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores", señaló.

En su exposición, Ernesto Zedillo dijo que el próximo gobernante debe asumir toda la responsabilidad de sus acciones, no prometer cosas que no serán entregadas y que tampoco divida a la sociedad, “prometiendo las reformas que nuestro país y los países necesitan en América Latina".

