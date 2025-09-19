#LoQueDiceMrXSonora se convirtió en un destino atractivo para las empresas...

INVERSIÓN MILLONARIA

Las inversiones fuertes siguen llegando, señal de que la entidad se convirtió en un destino atractivo para las empresas.

A decir del gobernador Alfonso Durazo Montaño, esto es resultado de la estrategia de atracción de inversiones y de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Ayer mismo, el mandatario estatal anunció que la empresa GE Aerospace invertirá más de 500 millones de pesos para la expansión de su planta y la nueva sede será en Hermosillo.

Así pues, para que esto se diera ayudaron mucho las gestiones y la promoción que el gobernador Durazo ha dado a la entidad, tanto nacional como internacionalmente.

Una buena noticia, pues, que representa más empleos para la capital sonorense.

TIRAN LA TOALLA

Llevaban dos semanas en el cargo, pero prefirieron renunciar de una vez.

Hablamos de algunos jueces y juezas de Distrito de Tamaulipas, Veracruz y Durango que acababan de rendir protesta el 1 de septiembre pero no quisieron seguir.

¿Presión? ¿Desconocimiento del puesto? ¿Falsas expectativas? Puede haber un poco de todo.

En el caso de Sonora no se tiene conocimiento de que algún juzgador haya “tirado la toalla” hasta este momento, ni de los que fueron elegidos para el Poder Judicial Federal ni del estatal.

No es imposible pensar en renuncias en este momento, pero sí se ve difícil porque casi todos ya tenían experiencia y una amplia trayectoria en los tribunales.

Como en todo, siempre hubo “prietitos en el arroz” o mejor dicho, perfiles no muy idóneos, veremos si se adaptan y aprenden.

COMERCIANTES EN DESVENTAJA

Nos llega el reporte de que en los próximos días cerrará sus puertas un comercio dedicado a la venta de productos electrónicos ubicado en el Centro de la ciudad de Hermosillo.

El supuesto motivo del cierre: no pudo competir contra las tiendas de origen o que manejan mercancía proveniente de China.

Y es que este tipo de establecimientos cuentan con infinidad de mercancía, compran a gran escala para un buen número de sucursales que deben tener en México y en varias partes del mundo, lo que les permite vender más barato.

La situación no tiene nada contentos a un grupo de locatarios del Centro, que piden que se hagan verificaciones, sobre todo para corroborar la legal introducción de mercancías.

Hasta hace unos nueve meses parecía que sería el fin de las llamadas “tiendas chinas”, pero resulta que no, están trabajando con más fuerza.

SIMULACRO

A ver si no los agarra el simulacro. Y como ya es costumbre, este 19 de septiembre se llevará a cabo en todo el país el megasimulacro para conmemorar un año más de los lamentables sismos de 1985 y 2017.

En Sonora se contará con la participación de más de 160 mil personas, principalmente en oficinas y dependencias gubernamentales, escuelas y centros de trabajo de la IP que se apuntaron para participar.

Supuestamente las alertas llegarán a todos los teléfonos celulares registrados en el país, estén donde estén, inclusive si están en un centro de eventos del sur de la ciudad donde se celebrará el mensaje alusivo al primer informe de gobierno del presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El simulacro será a las 11:00 de la mañana.

