***

IED PARA SONORA

La llegada de millonarias inversiones a diversas ciudades de Sonora, como Cajeme, Agua Prieta, Hermosillo, Puerto Libertad y Guaymas, es una clara evidencia del éxito del Plan Sonora en atraer capital extranjero.

La implementación de una estrategia de estímulos fiscales por parte del Gobernador Durazo, ha sido fundamental para incentivar estas inversiones y crear un entorno favorable para los negocios.

Ejemplo de estas inversiones son el Parque Solar Tastiota y Akin, en Hermosillo, así como la planta de licuefacción de gas Saguaro Energía en Puerto Libertad, son ejemplos destacados de proyectos de gran envergadura que están impulsando el desarrollo económico y energético de la región.

La llegada de empresas de diversos sectores, como la energética, manufacturera y de infraestructura, demuestra la versatilidad del Plan Sonora y su capacidad para atraer inversiones en diferentes áreas.

***

INDUCCIÓN DE LLUVIAS

El Programa de Inducción de Lluvias implementado por el Gobierno de Sonora significa un avance en la gestión de los recursos hídricos y la mitigación de los efectos de la sequía en la región.

Los resultados positivos obtenidos hasta el momento durante esta temporada, especialmente en términos de recuperación de la cubierta vegetal y el beneficio para los productores ganaderos, son buenos, basta con salir a la sierra o agarrar camino para ver como reverdece el entorno.

La metodología empleada, basada en la inyección de yoduro de plata en las nubes, ha demostrado ser efectiva en un clima cálido como el de Sonora. Esta innovación tecnológica supera las limitaciones de técnicas anteriores, que solo funcionaban en condiciones de bajas temperaturas.

Sin embargo, es importante destacar que la inducción de lluvias es una herramienta complementaria y no una solución definitiva para enfrentar los desafíos relacionados con la escasez de agua.

Por lo pronto, bienvenida el agua y sus beneficios.

***

¡AGUAS CON EL AGUACERO!

Y siguiendo con el tema de la lluvia, durante el aguacero del sábado por la noche la Coordinación de Protección Civil Municipal atendió un total de 27 reportes relacionados con los efectos de las precipitaciones. Entre los incidentes más destacados se encuentran la amenaza de caída de once árboles en varios puntos de la ciudad, siete reportes por cortocircuitos y seis cables caídos, los cuales fueron gestionados por la Comisión Federal de Electricidad.

Las autoridades también informaron sobre otros problemas ocasionados por la lluvia, como la caída de un poste sobre un vehículo, una alcantarilla sin tapadera y un inconveniente con un espectacular.

A pesar de que la intensidad de la lluvia generó puntos de riesgo no hubo situaciones que lamentar. Ciertamente las lluvias como la del pasado sábado no son tan frecuentes en la capital, no por eso debemos hacer caso omiso de las posibles situaciones de peligro y debemos de hacer los reportes oportunamente para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

Es de destacar que la coordinación y rápida respuesta de las autoridades locales fueron cruciales para manejar los desafíos impuestos por estas intensas lluvias.

***

UNA TRANSICIÓN HISTÓRICA

El término del sexenio ya está a la vuelta y después de 10 semanas de gira por las 32 entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo hicieron un balance de esta primera etapa de transición, calificándola como histórica.

El día de ayer se presentaron juntos en la Explanada de los Héroes, en la Ciudad de México, donde se reunió una multitud para despedir a López Obrador y dar la bienvenida a Sheinbaum, quien fue recibida con consignas de apoyo a ambos líderes.

Durante su discurso, López Obrador subrayó la singularidad de esta transición, señalando que no se había visto en muchos años una coordinación tan estrecha entre un presidente saliente y una presidenta electa.

Ambos líderes, con sus palabras y acciones, han subrayado el compromiso con una transición ordenada y una colaboración efectiva en el gobierno.

AMLO y Sheinbaum han protagonizado una transición de gobierno sin precedentes, sin duda pasará a la historia.

mrx@expreso.com.mx