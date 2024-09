#LoQueDiceMr.X Durante la semana pasada, Sonora ha experimentado una relativa calma en medio de los acontecimientos violentos en Sinaloa...

SONORA ESTÁ SEGURO

Durante la semana pasada, Sonora ha experimentado una relativa calma en medio de los acontecimientos violentos en Sinaloa, ya que a decir del Comandante de la Cuarta Zona Militar, la Sedena ha reforzado su presencia en toda la entidad como medida preventiva.

Y es que las recientes manifestaciones de violencia en Sinaloa han puesto en alerta a las autoridades de Sonora, quienes han reforzado los operativos de seguridad.

Si bien el Comandante de la Cuarta Zona Militar ha asegurado que la situación en Sonora se mantiene bajo control, es indispensable no bajar la guardia y continuar vigilando de cerca cualquier posible afectación en la región.

Los habitantes de Sonora esperan que las medidas implementadas por las autoridades sean suficientes para garantizar su seguridad y tranquilidad y no se lleve a cabo el tan mencionado "efecto cucaracha”.





VA POR KINO

Entre cambios y ratificaciones en el Ayuntamiento, ya hay quienes levantan la mano para encabezar la Comisaría de Bahía de Kino.

Pues entre los que se animaron destaca Félix Fernando Contreras Camou, un empresario con años de experiencia en diversos negocios, a los que suma sus capacidades de negociación y de resolución de problemas.

Y vaya que hay infinidad de necesidades en esa población, por lo que se necesita que quien esté al frente de la Comisaría sea una persona que realmente conozca los pormenores del día a día.

Un punto a favor de Contreras Camou es que, debido a su empresa, tiene contacto permanente con esa población y la comunidad seri, así como con las diversas empresas de la región.

Quién sabe si lo tengan en el radar las autoridades municipales, pero es importante que a la hora de las designaciones se tomen en cuenta las capacidades y contactos de los aspirantes para beneficio de la comunidad.





NO FRACTUREN

Un fuerte llamado hizo la Iglesia a los políticos para que eviten crear un ambiente de buenos contra malos... en pocas palabras, que no fracturen al país con sus decisiones.

Ya la semana pasada les urgió a los legisladores abordar sin "prisa" la reforma judicial pero al final no se dieron por enterados y fue avalada por la mayoría oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Aunque si bien el clero reconoce que la necesidad de justicia es una de las grandes demandas sociales, recalca que este es un tema que se debe atender escuchando y manteniendo el diálogo con todos los sectores.

Así que espera que esta vez presten atención pues, señala: "No estamos en medio de una lucha de buenos contra malos; no busquemos fracturar más al país; no cancelemos a quienes piensan diferente".

Pero si por la víspera se saca el día, por más llamados que les hagan todo indica que no van a abordar los temas de interés nacional con paciencia. Y del diálogo, ni hablar, así como tampoco de escuchar a la gente.





CONTRADICCIÓN

Y hablando de falta de diálogo, la reciente declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que la reforma judicial "refleja un enfoque en la legitimidad y en la voluntad popular", contrasta con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, señaló que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, pues considera que esta es "un triunfo del pueblo". Además, dijo, esta reforma representa un avance significativo en materia de derechos humanos.

Sin embargo, la CIDH ya expresó su inquietud sobre cómo ciertas medidas en varios estados podrían estar socavando la independencia judicial, mencionando prácticas como el nombramiento inapropiado de jueces y fiscales y la influencia indebida sobre las decisiones judiciales. Estas acciones pueden minar la integridad del sistema judicial y, por ende, afectar la protección de los derechos humanos y el funcionamiento democrático.

Las contradicciones entre las Comisiones de los Derechos Humanos deja en claro que, a pesar de la reciente publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, los debates no concluyen.





