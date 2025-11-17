#LoQueDiceMrX Rápido sancionó el IMTES a choferes que subían videos a sus redes cuando conducían...

***

A TIEMPO

Vaya que actuó rápido el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora al sancionar a los dos choferes que fueron detectados subiendo videos a redes sociales.

El problema con este asunto fue que los videos los grababan al mismo tiempo que conducían los camiones del transporte urbano, lo que claramente representaba un serio riesgo para los usuarios a bordo y para ellos mismos.

Qué bueno que se actuó a tiempo, no tanto por la sanción a los choferes –a quienes se les suspendió la licencia por lo que no podrán trabajar como operadores por un tiempo-, sino porque es importante que se siente un precedente.

Si en casos como esos no se hubiera actuado, que fue público y muy desafortunado, cualquiera hubiera tenido permiso para hacer lo mismo o cosas más graves.

Por eso ocurren las tragedias, por descuidos, omisiones, negligencias, corrupción y falta de actuación preventiva.

***

PIDEN TARIFAS ACCESIBLES

Los que demostraron músculo de nueva cuenta fueron los integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo, quienes el sábado encabezaron una manifestación en contra de la CFE.

Las consignas principales fueron por una tarifa más accesible en invierno, o mejor dicho de noviembre a abril, periodo en el que no se tiene el subsidio como el de los meses de más calor; además, exigir mayor seguridad en los equipos, para que no se traduzcan en tragedia como la de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo.

Tradicionalmente la CFE ha puesto especial atención en las manifestaciones de la Unión de Usuarios, sobre todo porque este grupo no permite que se le cuelen políticos o intereses de otro tipo; no por nada el dirigente, Ignacio Peinado Luna, ha tenido que enfrentar denuncias de parte de la paraestatal.

Ojalá que tras este grito por mayor seguridad haga que la CFE mejore sus procesos de mantenimiento a toda la red eléctrica en Sonora.

Solamente la semana pasada se registraron al menos dos casos de transformadores con problemas y se tuvo que recurrir a la evacuación de instalaciones cercanas a las zonas de riesgo.

***

APROVECHAN DESCUENTOS

Las oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Hermosillo y Hacienda estatal no podrán quejarse de este Buen Fin porque se observaron con bastante afluencia, principalmente el sábado.

Cientos y cientos de contribuyentes acudieron para aprovechar los descuentos y promociones por el Buen Fin.

Y esto sin contar con los usuarios que seguramente hicieron sus operaciones vía Internet.

En algunos centros comerciales también registraron una afluencia más alta de lo normal, aunque parece que no se cumplieron las expectativas de los empresarios.

Bueno, esperaremos a ver qué cifras ofrecen las cúpulas empresariales sobre este Buen Fin 2025.

***

PROPINA 'OBLIGATORIA'

A propósito de comercios, hay algunos del rubro restaurantero que se están sirviendo con la cuchara grande con eso de las propinas obligatorias.

Lejos de poner orden, esto terminó por desordenarse. Parece que cundió esa moda de cobrar la “propina” de 17%.

La queja es contra algunos establecimientos, no todos lo hacen. Lo aplican principalmente aquellos lugares de moda y que son frecuentados por jóvenes.

El modus operandi es así de sencillo: Al final, cuando el cliente pide su cuenta y llega el mesero con la terminal bancaria les dice que la cuenta es tanto porque la propina es obligatoria y es de 17%, sí o sí.

¿Qué dice la Profeco sobre esto? Porque de ninguna manera esto es válido.

mrx@expreso.com.mx