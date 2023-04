#LoQueDiceMrX No es ya sorpresa el surgimiento de talentos sonorenses que brillan en el ámbito internacional, en cualquiera de las disciplinas, llámense deportes, arte, tecnologías...

***

TALENTO SONORENSE EN JAPÓN

No es ya sorpresa el surgimiento de talentos sonorenses que brillan en el ámbito internacional, en cualquiera de las disciplinas, llámense deportes, arte, tecnologías, en todas sus ramas y por supuesto en el de las ciencias exactas, que muchos consideran “muy difíciles”, de ahí que la demanda en esas carreras sean tan poca, aunque hay que decirlo, ahora ya no tanto.

Antes, por ejemplo, en la Unison se podía contar con los dedos de las manos a los inscritos en carreras como Física o Matemáticas, mientras que en Derecho o Comunicación “eran un mundo” de estudiantes, lo cual no está mal, pero sí para ejemplificar cómo ha ido cambiando el panorama.

Bajo este contexto, Ana Mizrahim Matrecitos Burruel es ejemplo de esa perseverancia, aunque sin duda, la entereza con la que la joven enfrenta retos, su preparación, pero sobre todo su actitud propositiva la han llevado a cumplir sus metas.

Tiene Maestría en Nanotecnología por la Unison y está por concluir el doctorado, proyecto que tendrá que esperar, ya que... para su fortuna, este jueves 20 de abril se unirá al equipo de investigadores del Mirai Innovation Research Institute con sede en Japón.

Y es que en 2021 aplicó a una convocatoria para el programa de entrenamiento denominado Emerging Future Technology, fue seleccionada y se le requería casi de inmediato en Osaka, pero al no contar con los recursos y no tener todo listo no pudo acudir, pues antes supuso que la capacitación sería a distancia.

Algo vieron en la sonorense los mentores nipones, pues en ese 2021 el instituto Mirai hizo una excepción y le permitió tomar el programa a distancia, aunque como lo dice ella, fueron días agobiantes. Su trabajo rindió frutos y al año siguiente fue invitada a la nueva convocatoria, cuyo trabajo comenzará en unos días. Hasta aquí esta historia de éxito, cuya entrevista se incluye en la edición de hoy y ojalá despierte el interés de muchos de que si se puede.

***

REDUCCIÓN DE DEUDA PÚBLICA... SUENA BIEN

Y si de perseverancia se trata, lo que se hace en el Municipio de Hermosillo es también de destacar, pues en voz del alcalde Antonio Astiazarán se da a conocer que no sólo es la ciudad en donde más invierte anualmente en obra pública, además es el que más redujo la deuda pública histórica en 2022.

Y es que a través de un video en sus redes sociales el Alcalde indicó que la deuda municipal se redujo en más de 100 millones de pesos el año pasado y que con alrededor de 800 millones de pesos de inversión en obra pública encabeza a las ciudades de Sonora que lideran este rubro, lo que representa cuatro veces más de lo que se aplicaba en otras administraciones municipales.

Pero (esos que nunca faltan), Hermosillo ocupa el nada honroso segundo lugar en el país en cantidad de deuda acumulada, lo que limita el margen de maniobra como administración, ya que los recursos que se deben destinar a pago de capital e intereses bien pudieran aplicarse a bacheo, pavimentación, seguridad pública y agua potable.

Son de los asuntos con los que se tienen que lidiar si se quiere trascender, o más bien actuar con responsabilidad social y para lo que fueron elegidos, pues lo más fácil es hacer como que nada pasa, de justificar un cambio para que todo siga igual y esperar otro ciclo. Las cosas por ahora se hacen diferentes, aunque también hay que tener en cuenta que el trienio aún no culmina.

***

DOS EVENTOS, DOS ÉXITOS

Pero como no todo son problemas, ayer miles de sonorenses fueron testigos de dos grandes eventos con tintes de esparcimiento, por la mañana se llevó a cabo la cuarta edición del Medio Maratón del Río Sonora con la participación de 756 corredores, de México y extranjeros, quienes además de competir gozaron las bellezas que ofrece la región.

Allá por aquellos lares, específicamente en Huépac, anduvo el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien señaló que este tipo de eventos reactiva la vida económica de los pueblos sonorenses y no sólo eso, fomenta la unidad y genera un gran ambiente familiar.

Este medio maratón, dijo, se convirtió en el evento "trail" (campo traviesa) mejor premiado y el tercer mejor evento de fondo en premios de México, sólo por debajo del Maratón de la Ciudad de México y el de Monterrey.

Así que fue un buen día, sobre todo para residentes de Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi. Enhorabuena.

Por la tarde, en Hermosillo se llevó a cabo con éxito la cabalgata de la Unión Ganadera Regional de Sonora, con la cual prácticamente se da “la voz de arranque” de la Expo-Gan, o la llamada fiesta del pueblo, que se reanuda luego de tres años de inactividad como consecuencia de la pandemia por Covid 19.

Poco a poco las cosas se acomodan, se retoman actividades como estas fiestas deportivas y de diversión, por lo que se deben disfrutar a lo máximo y con armonía, así les va mejor a todos.

***

CONFUNDEN GIMNASIA CON LA MAGNESIA

Escuchar la palabra fentanilo remonta al más común de los mortales a un tema de narcotráfico o del crimen organizado, de esos asuntos que “pone la piel de gallina a cualquiera” y sí, no es para menos, pues a diario se entera uno de las encarnizadas luchas que libran los malos por el control de la distribución y trafico hacia EU de dicha sustancia.

La falta de información en escuelas (paradójicamente) y en los propios hogares hace que se pierda de vista el objetivo para lo cual fue creado el fentanilo, que es uno de los principales anestésicos que es utilizado en todo el mundo -no nada más en México-, ante lo cual su uso con fines médicos debe mantenerse en el sistema de salud.

Así lo sostiene Mario Villalobos García, médico de profesión y quien es también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, en Sonora, quien indica que antes de proceder con el retiro de este medicamento debe tenerse disponible alguna substancia que pueda sustituir con efectividad al fentanilo.

Y ante los rumores de casos de robo en hospitales o farmacias, sostiene que mientras se cuente con personal plenamente capacitado y responsable se inhibe el riesgo de un uso inadecuado del fentanilo médico.

Así pues, de acuerdo al líder sindical, más que estigmatizar debe informarse adecuadamente el uso de esta sustancia en los centros de salud y hospitales, además de que en el sistema de salud del estado se tiene un estricto control en el uso de este anestésico.

La tarea entonces es información y educación, con lo que se evita un uso inadecuado y la adición.

mrx@expreso.com.mx