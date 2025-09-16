#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo Montaño se ubica entre los mejor evaluados del país...

MEJORA APROBACIÓN

De acuerdo a la firma Alius Polls, especializada en comunicación y evaluación política, que dirige Daniel Baranda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se ubica entre los mejor evaluados del país.

Resulta que siete de cada 10 sonorenses aprueba la gestión del mandatario, lo que lo ubica al menos en el “Top 4” de todos los titulares de los ejecutivos estatales.

Cabe destacar que esto supera lo registrado en marzo pasado, mes en que lo situaban en cuarto sitio a nivel nacional, por lo que ahora se espera que haya escalado posiciones en el ranking.

Los rubros en los que la actual administración obtiene mejores calificaciones son Educación, según los encuestados. Aquí el tema de la distribución de más de 500 mil becas pesa de manera importante.

El segundo renglón más mencionado es el de Infraestructura, en el que pesan obras como los nuevos hospitales que estén en marcha, la carretera Guaymas-Chihuahua, el rescate de La Sauceda y la rehabilitación de los mercados municipales de Hermosillo, Guaymas y Navojoa.

¿FIESTA EN LA PRISIÓN?

¿Presentación de Natanael Cano al interior del Cereso Uno de Hermosillo?

Algunas imágenes ya recorrieron las redes sociales y la Fiscalía de Justicia de Sonora ya investiga.

El Fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, señala que aparentemente el mencionado festejo tuvo lugar a inicios de este año, por lo que al frente del Sistema Estatal Penitenciario estaban funcionarios que ya causaron baja.

Por lo pronto, el funcionario señaló que ya trabajan en la verificación de la autenticidad del material y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley y con absoluta transparencia.

En fin, ya veremos en qué termina el "episodio".

LES ADELANTAN LA NAVIDAD

A los productores de maíz elotero del Valle del Mayo les llegó la excelente noticia de que se autorizaron 380 hectáreas para dicho cultivo.

La aprobación surgió porque existe la suficiente humedad y recarga del acuífero, ambas condiciones generadas por las lluvias que dejó el fenómeno tropical Lorena.

Los agricultores esperan que sea esto un preámbulo de la temporada otoño-invierno, misma que está a punto de definirse.

El almacenamiento de agua en el sistema de presas del río Mayo se encuentra mejor que el año pasado, de ahí que se siente el optimismo en la región.

ELECCIONES EN EL STAUS

Se aproximan elecciones para renovar la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus).

Este periodo del maestro Cuauhtémoc Nieblas Cota está por finalizar y la nueva dirigencia debe asumir funciones el próximo 11 de octubre.

Las votaciones serán este 25 de septiembre, es decir, dentro de unos nueve días.

El maestro José Luis Jacott Campoy, de la planilla naranja, va por la gran hazaña de ganarle al grupo dominante, que vuelve a postular a Nieblas Cota, quien iría por un segundo periodo consecutivo.

