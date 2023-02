#LoQueDiceMrX Hoy a las 8:50 horas arranca en esta ciudad la Cumbre Sonora 2023, un evento donde participan expertos en economía y negocios que abordarán interesantes temas coyunturales tales como “Nearshoring...

TEMAS COYUNTURALES ESTARÁN SOBRE LA MESA

Hoy a las 8:50 horas arranca en esta ciudad la Cumbre Sonora 2023, un evento donde participan expertos en economía y negocios que abordarán interesantes temas coyunturales tales como “Nearshoring: oportunidad histórica para Sonora”, “Turismo como detonador económico local y regional” y el “Plan Sonora y su impacto en el desarrollo sostenible".

Estos tópicos serán abordados en un conversatorio donde participarán Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el desarrollo Sostenible y la secretaria de Turismo en Sonora, Célida López Cárdenas.

En el programa también se analizará el tema de innovación, inversión y crecimiento económico y se expondrá una conferencia magistral sobre integración y prosperidad incluyente.

La cita es en el Club de Golf Los Lagos y aunque la entrada es gratuita, el cupo sí es limitado. Así que los interesados en temas económicos y financieros, empresarios, académicos y jóvenes tienen la oportunidad de escuchar estas charlas que resultan muy importantes para el momento que se vive en la actualidad en Sonora y el país.

OMBUDSMAN, PRECEPTO QUE INCUMPLE RENTERÍA

Si algo lastima a la sociedad es la impunidad y lacera más cuando la arbitrariedad emana de una autoridad que debiera ser garante de la justicia. Y más aún cuando la figura que atropella las leyes es un ombudsman, es decir, alguien designado como Defensor del Pueblo.

Tal es el caso del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, quien con la mano en la cintura se “brincó” la Ley y omitió cumplir con el plazo que se marca en la Constitución sonorense para entregar su informe de actividades a los integrantes del Congreso del Estado, así como a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Y esto puede significar tres cosas: Que a don Luis Fernando Rentería no le interesa cumplir la ley, o que decidió que puede hacerlo de manera impune, o bien que simplemente no tiene nada que informar; y las tres cosas son igual de graves.

Ahora que si se trata de violar de manera impune lo que dice la ley es peccata minuta al entender de Luis Fernando Rentería, pues no hay manera de que sean creíbles sus supuestas acciones de que busca que se cumpla con la justicia y el derecho que asiste a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad.

O, ¿cómo le explica a los ciudadanos que los defenderá de las autoridades que abusan de su poder y sea el mismo presidente del organismo quien omita cumplir la ley?

Y es que eso de no informar dentro del plazo legal sobre lo que ha hecho al frente de la CEDH también significa que no rinde cuentas, no sólo de lo que concierte al papel fundamental como ombudsman, sino del destino del presupuesto asignado que no es cualquier cosa. Suman millones de pesos.

Queda, pues, una pregunta en el aire. ¿A qué autoridad corresponde vigilar que el presidente de la CEDH actúe con legalidad, que no tuerza la ley y aún así quede impune? ¿Será a los diputados que lo nombraron?

Don José Antonio García Ocampo, un hombre probo en toda la extensión de la palabra y quien fuera el primer presidente de la CEDH en Sonora, estaría indignadísimo por el lamentable papel que desempeña Luis Fernando Rentería como ombudsman. La sociedad también percibe que ahora algo no anda bien en ese organismo.

MENOS QUEJAS Y MÁS ACCIÓN

La agrupación “Hermosillo ¿Cómo Vamos?” dio a conocer ayer los resultados de su encuesta de percepción ciudadana sobre las problemáticas de esta capital y destacó que los hermosillenses ven un descenso en la inseguridad y por otro lado más obra pública.

Sin embargo son recurrentes todavía las quejas sobre las vialidades, donde a pesar del recarpeteo de las mismas, aún en muchas colonias los baches son un dolor de cabeza para los automovilistas.

El transporte público para los hermosillenses todavía no cubre las necesidades de los ciudadanos por lo que es un servicio donde también urge tomar cartas en el asunto. Otra necesidad en esta capital, según los encuestados, es que haya más áreas verdes.

La agrupación a cargo de Arturo Díaz Monge hace un llamado para que los hermosillenses alcen más la voz y exijan a las autoridades que les resuelvan sus problemas, pero no sólo se quejen, también que participen de forma activa en la comunidad y den seguimiento a sus reportes.

De igual forma exhorta tanto al Gobierno municipal como al estatal para que haya un proceso de planeación y los programas de mejora de la ciudad puedan tener continuidad y mejores resultados a largo plazo, sobre todo en esta época donde el momento demanda que la capital sonorense tenga las condiciones idóneas para atraer y generar inversiones.

LA TAREA DE PIÑA EN LA SUPREMA CORTE

Desde que tomó las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2026, Norma Lucía Piña Hernández dejó muy claro que su bandera sería trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia contra las mujeres.

Al reunirse con magistradas y magistrados en materia penal de la Ciudad de México, la primera mujer en dirigir el Poder Judicial no se anduvo por las ramas y adelantó que se adoptarán medidas en materia de infraestructura, administración y organización en los órganos jurisdiccionales.

Además, en sus recorridos por los tribunales de amparo, charló e intercambió ideas con los juzgadores para atender de manera prioritaria las necesidades de cada uno de los tribunales Colegiados, de Circuito y del Consejo de la Judicatura Federal. En pocas palabras, poco a poco se ha ido “empapando” para poder cumplir su encomienda constitucional: defender la independencia judicial.

Para nadie es un secreto que la mera mera de la Suprema Corte no descansará hasta consolidar una cultura jurídica de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, por lo que recordó a los magistrados que el propósito de las medidas es que juzgadores y servidores públicos puedan desarrollar sus funciones de forma óptima, en beneficio de todas las personas que acudan al Poder Judicial de la Federación (PJF) en busca de justicia.

