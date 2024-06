#LoQueDiceMrX Aunque la mayoría de los camiones urbanos de la capital sonorense cuenta con el servicio de aire acondicionado, hay unidades en las que se cumple con la reglamentación.

CALORÓN Y SIN AIRE

Aunque la mayoría de los camiones urbanos de la capital sonorense cuenta con el servicio de aire acondicionado, hay unidades en las que se cumple con la reglamentación.

De acuerdo con la Unión de Usuarios, le llegan alrededor de 10 reportes de unidades que no cuentan con el aire acondicionado encendido.

Así que imagínese, estimado lector, lo que deben soportar los usuarios que les toque viajar en esos camiones sin aire, ahora que las temperaturas han estado muy elevadas.

Esta es una situación muy delicada, pues la falta de aire acondicionado puede tener un impacto directo en la salud de los usuarios debido a las altas temperaturas, máxime cuando los camiones van llenos.

Ante ello, el líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, señaló la importancia de que las autoridades se pongan las pilas y mantengan una vigilancia estricta en todas las unidades del servicio de transporte público de Hermosillo.

Así pues, aquí se debe cumplir con lo que establece el reglamento, independientemente de los motivos que esgriman los concesionarios.

HISTORIA Y CULTURA COMPARTIDA

Quien sigue moviéndose en busca de atraer inversionistas a la entidad es el gobernador Alfonso Durazo.

Han sido muchas las reuniones que ha tenido con empresarios extranjeros a quienes le ha presentado el Plan Sonora de Energías Sostenibles y sus beneficios como la ubicación privilegiada y logística estratégica, la modernización del Puerto de Guaymas y de la Carretera Guaymas-Chihuahua.

En esta ocasión el mandatario no fue muy lejos, pues en el Consulado de Arizona se reunió con 30 empresarios y jefes de tribus de nativos americanos. En la lógica empresarial, es posible que esta reunión haya tenido como objetivo el buscar la inversión.

El Gobernador se reunió con miembros de San Carlos Apache Tribu, White Mountain Apache, Tohono O’odham Nation y Ak-Chin Indian Community.

Dada la historia y cultura compartida con las tribus invitadas y, sobre todo, la cercanía territorial que hay entre las reservas y el estado, una propuesta de inversión puede ser considerada como una alianza para impulsar el desarrollo económico de la región.

FUERTE CRÍTICA A MC

Una vez pasadas las elecciones, dos personajes de nivel dentro de Movimiento Ciudadano hicieron una fuerte crítica hacia la forma de conducirse del partido naranja, los cuales consideraron que fueron desde destapes con cerveza y despedidas con rimel.

Se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas y de Enrique Alfaro, quienes se fueron directo a la yugular de su dirigente nacional Dante Delgado, con un duro mensaje de haber hecho de la política una broma.

El llamado que ambos hacen es por la seriedad, de dejar la mediocridad y de dar un golpe de timón. Y es que a pesar de que la dirigencia nacional presume haber crecido, estos militantes cuestionan cómo celebran ganar a partidos que se encuentran prácticamente en la lona.

Seguramente los mandamases de MC ya pusieron ojo en estas declaraciones, en donde incluso consideran el concepto de ruptura, lo cual sería un golpe muy fuerte para el partido naranja, una vez que de sus filas saldrían dos personajes claves en la política nacional y que seguramente rápido serían captados por otras fuerzas políticas que en estos momentos están tan necesitadas de liderazgos auténticos.

ACELERAN ENCUESTA

Pues vaya que pusieron manos a la obra en lo que respecta a la encuesta para conocer la opinión del "pueblo bueno y sabio" sobre el Poder Judicial.

Así, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó el jueves que la encuesta se realizaría este fin de semana y que los resultados estarían listos para el lunes, es decir, seis días después de que lo anunciara.

Por su parte el líder nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que la encuesta será cara a cara y con representación nacional, la cual será pagada por el partido y la llevarán a cabo dos de las encuestadoras que más se acercaron a los resultados electorales y, faltaba más, de la encuestadora morenista.

Y sobre las preguntas, se barajan algunos temas a consultar: ¿Qué opinión tiene de los jueces, magistrados y ministros? ¿Qué opina de que se elijan de forma directa? ¿Qué piensa del Poder Judicial, de los jueces? ¿Cuál es su experiencia, si es que ha tenido alguna, con un juez?

Hasta ahí todo va conforme a lo manejado desde que se anunció este ejercicio, pero dentro de todo lo dicho no ponen en la mesa algo relevante: si la ciudadanía en general conoce o no el funcionamiento del Sistema de Justicia en México... Entonces, la lógica indica que si no lo conoce, no opine.

