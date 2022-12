#LoQueDiceMrX Cuentan que ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño traía una sonrisa de oreja a oreja y no era para menos...

***

ANUNCIA INVERSIÓN CONSTELLATION BRANDS

Cuentan que ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño traía una sonrisa de oreja a oreja y no era para menos, porque la empresa Constellation Brands asentada en Ciudad Obregón anunció la ampliación de su operación.

Resulta que la empresa cervecera invertirá mil 500 millones de dólares, difundió el mandatario estatal durante un recorrido por la planta en la que estuvo acompañado de Daniel Balma, presidente en México de la empresa cajemense por adopción.

Durazo Montaño resaltó que la calidad del recurso humano con que cuenta la entidad hace que diversas industrias se establezcan en territorio sonorense y a su vez expandan sus inversiones y con ello diversifiquen la economía de la entidad.

El Gobernador recorrió las instalaciones de la planta y atestiguó los diversos procesos de producción, envase y distribución del producto y corroboró la capacidad de los trabajadores, quienes le explicaron el proceso de elaboración de la cerveza.

***

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Seguramente los policías destacados que recibieron bono de parte del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez no son los que están asignados a los filtros antialcohol, que estarán de manera fija hasta el próximo 6 de enero.

Es válido que se nombre policías destacados y se les entreguen reconocimientos por ayudar a disminuir la incidencia delictiva, lo irónico es que algunos de estos sean los que les juegan el dedo en la boca, tanto al Comisario como a su superior.

¿Será acaso que estos policías que bajo el pretexto de poner un filtro hagan su propio programa de Creces, pero de crecer su cartera faltando al uniforme y al juramento que seguramente hicieron al formar parte de la corporación?.

Lo dijimos hace tiempo y lo reiteramos ahora, que así como se difunde con “bombo y platillo” a aquellos elementos policiacos de Hermosillo que lo merecen también se difunda a aquellos que por su mal desempeño se merezcan una sanción o cese, la ciudadanía se los agradecerá.

***

PONEN DEDO EN LA LLAGA

Los que siguen en pie de guerra son Zaira Fernández y Pascual Soto y ayer lo pusieron de manifiesto al invitar al actual dirigente estatal del PRI a sumarse al movimiento de inconformes.

A través de un video difundido en redes sociales le mandaron decir que lo van a seguir traicionando, como sucedió con la renovación de los integrantes del Consejo Político Nacional en la que no le dejaron nombrar a uno solo.

Zaira Fernández dio muestras de ser vidente porque dijo que así como sucedió con este proceso le tienen preparada otra jugada, llevándolo a tener una dirigencia de papel y sin poder tomar ninguna decisión.

“Ese movimiento de inconformes está para ayudar a construir una alianza opositora sin titubeos ni chantajes ni mentiras, una alianza por la sociedad, un movimiento que construya candidatos ganadores y que no estén esperanzados en lo que les regalen una pluri”, afirmaron. ¿Atenderá la invitación el líder priista?

***

CUIDADO, MUCHO CUIDADO

El que lanzó una advertencia que se escuchó en los oídos de varios fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “tengan cuidado” aquellos que buscan salirse de Morena para irse a la oposición.

En su tradicional conferencia mañanera y en lo que parecía ser un mensaje directo al senador Ricardo Monreal, el inquilino de Palacio Nacional precisó que el bloque opositor no les garantizará el apoyo del pueblo.

López Obrador mencionó que la ruptura de las filas morenistas es lo que quieren los adversarios, como parece ser ocurre en el estado de Coahuila, pero eso no ocurrirá, aseveró.

“Y les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino, que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política? No tienen ni programa ni dirigentes, bueno, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo”, sentenció.

***

REVIENTAN ASAMBLEA DE VAMOS

De último momento reportan desde San Luis Río Colorado agresiones e intimidaciones a los ciudadanos que se disponían a asistir a la asamblea de la agrupación Vamos que encabeza Norberto Barraza Almazán.

Y es que acciones como estas ya se volvieron una constante de parte de municipios gobernados por Morena, cuyas acciones tienden a sabotear este tipo de reuniones.

¿A quién beneficia esto? ¿De dónde viene la instrucción? Todo esto no huele, apesta a sospechosismo, lo malo del caso de ayer es que incluso se menciona a policías municipales agrediendo a los asistentes al evento de Vamos.

Ojalá y las autoridades correspondientes ya tomen cartas en el asunto y garanticen que las asambleas que les faltan, para conseguir los requisitos que les permitan conformarse como partido estatal, se desarrollen con la protección de la Guardia Nacional o del Ejército. No se vale.

mrx@expreso.com.mx