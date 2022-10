#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo Montaño cumplió con el protocolo de la entrega de su Primer Informe de Gobierno ante el Poder Legislativo y dirigió un mensaje al pueblo bueno y sabio de Sonora.

***

DE LA QUIEBRA AL DESARROLLO

El gobernador Alfonso Durazo Montaño cumplió con el protocolo de la entrega de su Primer Informe de Gobierno ante el Poder Legislativo y dirigió un mensaje al pueblo bueno y sabio de Sonora.

Con el lema “Si ofrecemos, cumplimos”, el mandatario estatal resaltó lo realizado en materia educativa, salud, infraestructura, seguridad y política social, ante la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durazo Montaño manifestó que recibió una hacienda pública en quiebra total y una estructura administrativa obesa y “apretándose el cinturón” es como ha ido resolviendo los problemas de la entidad.

“En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, que su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora. Que Sonora será una tierra de oportunidades. Que Sonora ya no estará al servicio de una élite. Que Sonora es grande y será más. Sepan que Sonora es para todas y todos y no más para unos cuantos. ¡Viva Sonora!”, afirmó.

***

ALERTA EN EL MOLINO

Al que se le está haciendo “bolas el engrudo” es al secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, con el brote de picaduras de mosco que denunciaron los habitantes de El Molino de Camou.

Y es que a decir del comisario Ismael Limón Moreno, se pidió ayuda a la dependencia estatal a través de la jurisdicción sanitaria, pero respondieron que no tenían equipo para darles respuesta porque estaban atendiendo otros casos de brotes de dengue.

Habitantes de la comunidad rural asociaron la proliferación de los insectos a partir de la humedad por el trasvase que se realiza desde hace casi un mes de la presa El Molinito a la presa Abelardo L. Rodríguez.

Mientras se desocupan los equipos que están en otras regiones de la entidad, bien haría el Secretario de Salud en realizar una jornada que descarte que se trate de algún problema mayor.

***

FUNCIONARIOS EN CAPILLA

Cuentan que ayer por fin varios funcionarios del Gobierno del Estado pudieron dormir bien, después de varias noches de desvelos porque pensaban que no llegarían a estar presentes en el Primer Informe del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Y es que si bien el mandatario estatal resaltó los avances alcanzados en su primer año al frente de las riendas de Sonora, hay algunos secretarios que han dado de qué hablar por el pobre desempeño que han tenido.

La curva de aprendizaje ya no será pretexto para justificar la falta de resultados, de sus dependencias, además de que, cumplido el compromiso de campaña, el Gobernador estaría en posibilidad de hacer los ajustes necesarios.

En otras palabras, bien haría Durazo Montaño en pegarle una sacudida al árbol, porque hay titulares que prefieren estar en su zona de comfort y posando para la foto, haciendo como que hacen, en lugar de dar resultados a los sonorenses y “sonorensas”, como dijo el Secretario de Gobernación.

***

POR LLEGAR A SONORA 135 MDP

El secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, informó que Sonora recibirá 135 millones de pesos por concepto de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera.

Este monto corresponde a las unidades que cumplieron con el proceso en el periodo comprendido de enero a agosto, siendo Hermosillo el municipio que más recursos recibiría con 33 millones de pesos.

El funcionario mencionó que después de la capital del estado, el municipio que le sigue en captación de ingresos es Cajeme, con 18 millones de pesos y cifra igual le corresponderá a San Luis Río Colorado.

“Otros municipios traen como cinco millones de pesos, vamos a estar formalizando los convenios la próxima semana y, a partir de ahí, ya van a empezar a disponer los recursos”, precisó.

***

REITERAN ALERTA POR EL DENGUE

Donde las alarmas están pasando del amarillo al color rojo es en el sur de la entidad, porque ya se está registrando ausentismo laboral a causa de la proliferación de casos de dengue.

Específicamente en Navojoa el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Guillermo Peña Enríquez, manifestó que guardando las proporciones con el Covid-19 la situación del dengue ya empieza a afectar.

“Sí está afectando porque ya tenemos empresas que reportan hasta cinco empleados que faltan en las líneas de trabajo… Indudablemente el ausentismo del trabajador afecta al cumplimento de los objetivos de la empresa”, señaló.

Peña Enríquez aseguró que por el momento no hay defunciones de trabajadores por dengue y lamentó que los espacios públicos como los parques y áreas verdes se encuentren demasiado descuidados, por lo que hizo el llamado a las autoridades municipales a actuar en consecuencia.

mrx@expreso.com.mx