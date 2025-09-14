#LoQueDiceMrX La presencia en Sonora del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para atestiguar el Cuarto Informe del Gobernador...

RESPALDO DE LA PRESIDENTA

La presencia en Sonora del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para atestiguar el Cuarto Informe del Gobernador, Alfonso Durazo para muchos es una clara señal de que hay todo el apoyo desde el Palacio Nacional para todo lo que tenga relación con las obras y las acciones para detonar el empleo y las inversiones que ayuden a Sonora y por consiguiente a México.

Esa es la principal o probablemente la única lectura a la decisión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum de enviar al Ministro de Economía a dicho evento lleno de simbolismos políticos.

En marcha, no olvidemos hay importantes proyectos, como el Puerto de Guaymas, el nuevo tramo de vía del ferrocarril hacia la frontera (complemento de la modernización del Puerto de Guaymas), el Plan Sonora, etc.

Las atenciones a Ebrard estuvieron a cargo de la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña y del Secretario de Economía del estado, Roberto Gradillas.

SONORA MÁGICO

A propósito de Roberto Gradillas, quien también tiene a su cargo el fomento y promoción turística de Sonora, reveló que hay otras cinco comunidades del estado que aspiran a convertirse en Pueblos Mágicos.

El funcionario, únicamente soltó que el municipio de Cananea y la Cócorit, en Cajeme, están entre las poblaciones que buscan dicho reconocimiento.

Recordemos que en Sonora hay actualmente cuatro Pueblos Mágicos: Magdalena de Kino, Álamos, San Carlos y Ures.

Existe el registro de que después de que obtuvieron tal distinción los visitantes aumentaron.

NOCHE DEL GRITO

Todo se encuentra listo para la ceremonia del Grito de Independencia de este lunes 15 de septiembre. En Hermosillo, como lo marca la tradición, lo encabeza el Gobernador, desde el balcón principal del Palacio de Gobierno.

En todo el estado, con excepción de Huatabampo, todos los municipios estaban listos para las Fiestas Patrias.

En Huatabampo el Alcalde, Alberto Vázquez Valencia, decidió cancelar las actividades de Independencia por motivo de los problemas que tienen que enfrentarse por las lluvias causadas por el fenómeno tropical Lorena.

Por lo pronto, la mañana del lunes 15 de septiembre debería de transcurrir de manera normal, con actividades en todas las escuelas y bancos; oficialmente no hay "puente".

Por su parte el Departamento de Policía y Tránsito Municipal de Hermosillo reporta todo listo para el operativo de vigilancia entorno a la Plaza Zaragoza y en las inmediaciones de la ruta del Desfile de Aniversario de la Independencia del martes 16.

MÁS DINERO PARA BIENESTAR

Con sonrisa de oreja a oreja dicen se le ha visto al delegado del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, luego de conocerse los detalles del Paquete Económico 2026, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue generosa con este rubro al aumentarle el presupuesto del próximo año.

En sus ya tradicionales recorridos que el delegado Octavio Almada realiza por todo el estado entregando apoyos de los programas del Bienestar se ha dado a la tarea de informar también a los beneficiarios que los apoyos están garantizados para el siguiente año.

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum estando en gira por Hidalgo, destacó que este año se destinaron 850 millones de pesos a los Programas del Bienestar, pero la buena noticia vino cuando informó que en 2026 el presupuesto será de 1 billón de pesos.

Es dinero que Octavio Almada Palafox asegura llegará directo a los Bancos del Bienestar para ser distribuidos a través de la pensión Adulto Mayor, becas para jóvenes de preparatoria, apoyos a pequeños productores del campo, fertilizantes y sembrando vida.

