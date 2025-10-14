#LoQuDiceMrX La Fundación Ganfer alista la próxima edición de Cocineros de Fuego...

COCINEROS DE FUEGO

"Toda la carne al asador" echará la Fundación Ganfer la próxima edición de Cocineros de Fuego, evento en el que se esperan tanto parrilleros de Sonora como reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Cocineros de Fuego, un evento con causa, está programado para el próximo 26 de noviembre en el recinto de Grand Agave, de Hermosillo.

Ahí, parrilleros expertos y chefs invitados demostrarán sus técnicas en la preparación de carnes, mariscos y platillos típicos del noroeste.

A decir de Luisa Alejandra Gándara, directora de la Fundación Ganfer, este evento "combina la pasión por la cocina a las brasas con el espíritu de solidaridad que caracteriza a Fundación Ganfer”.

Y muy importante, todo lo recaudado se destinará a los programas sociales de la Fundación Ganfer, que apoyan a comunidades vulnerables en Sonora.

Así que ya saben, a la vez que cooperan con una buena causa se podrá disfrutar de degustaciones, cerveza artesanal, música en vivo y comida regional, todo en un ambiente familiar.

ALISTAN ASAMBLEA

Todo se encuentra listo para la celebración, en Hermosillo, de la Asamblea Distrital de Somos MX, que actualmente es una agrupación política con aspiraciones a convertirse en partido y poder contender en el proceso de 2027.

Dicho evento, según la información que nos llega, será el domingo 9 de noviembre en un conocido salón de eventos sociales ubicado al norte de la ciudad.

Cabe señalar que abarca el Distrito 3, por lo que quedará pendiente la realización de otro acto para el Distrito 5, o bien sea uno de los que omitan.

Para que esta agrupación o cualquiera aspire a convertirse en partido político debe celebrar 200 asambleas distritales.

En el caso de Somos MX, ya ha celebrado 130, es decir que están a 70 se cumplir con este requisito.

INVESTIGACIÓN

Siguen las investigaciones en relación al fatal suceso registrado en una obra de alcantarillado en el municipio de Cajeme, que dejó un saldo de tres trabajadores sin vida.

La Fiscalía de Justicia del Estado tiene en sus manos la investigación y se espera que deslinde responsabilidades una vez que agote esta indagatoria.

Lo demás que surja es pura especulación, por eso se debe esperar a que el Ministerio Público agote la investigación y sustente bien las imputaciones que hará.

LES FUE BIEN CON LAS LLUVIAS

Donde no les fue nada mal con las lluvias en esta ocasión fue en el Valle del Mayo. Afortunadamente no se reportaron incidentes ocasionados por las recientes lluvias y en cambio la situación de las presas ha mejorado.

Según el último reporte de la Conagua, la presa “Adolfo Ruiz Cortines” se encuentra a 65% del total de su capacidad. Hace un año exactamente estaba a 20%.

Ya con este nivel de almacenamiento los productores esperan que las autoridades les amplíen la extensión de tierras para sembrar esta temporada.

En tanto, en el Valle del Yaqui hay incertidumbre porque la presa “Álvaro Obregón” apenas se encuentra a 15.1%, pero la “Plutarco Elías Calles” está a 49.8, a la mitad. Esta última, en 2024, se encontraba a 23.2%.

Aunque tampoco se deben echar las campanas al vuelo, porque primero debe asegurarse el consumo humano.

