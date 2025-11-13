#LoQueDiceMrX Por estas fechas muchos Ayuntamientos recurren a préstamos bancarios o bien a solicitar adelanto de participaciones...

***

'GASTADOS'

Ya a estas alturas del año a muchos Ayuntamientos se les complican más las finanzas y recurren a los préstamos bancarios o bien a solicitar a la Secretaría de Hacienda del Estado un adelanto de sus participaciones.

Faltando poco más de 45 días para finalizar el año ya no tienen de dónde echar mano; lo que tenían por cobrar, pues ya casi lo cobraron, y se lo gastaron, casi todo.

En Navojoa, por ejemplo, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes solicitó autorización al Cabildo para poder pedir un préstamo de 32 millones de pesos para hacer frente a los gastos que aún tienen para lo que resta de este 2025.

Así, como en todos los ayuntamientos, hay que pagar aguinaldo y otra serie de prestaciones a los trabajadores –al menos a los sindicalizados- y no falta que realicen algún festival o celebración navideña o de fin de año que implique más gasto.

No tarda el momento en el que en la Secretaría de Hacienda estatal se forme una fila de alcaldes pidiendo adelanto en participaciones, que se les descuentan el próximo año... y así el cuento de nunca acabar.

***

LOS MUEVEN

Con la novedad de que cerraron el centro de internamiento del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes ubicado en Cócorit, municipio de Cajeme.

Nos informan que hasta el momento no hay queja alguna de parte de familiares de menores que se encuentran internos y que tendrán que ser trasladados al centro de Hermosillo.

El cierre, señalan, ya se encontraba programado.

Los que sí se quejaron fueron los guardias, pues les ofrecen como opción ingresar como custodios al Centro de Reinserción Social.

Los trabajadores aseguran que no están preparados y que es diferente la labor. Por ello piden una indemnización justa ante este cambio de condiciones laborales.

Pues ya veremos cómo les va.

***

SIGUEN Y SIGUEN

Y sigue en aumento... La cantidad de carros usados procedentes de Estados Unidos e introducidos de manera ilegal se incrementa considerablemente.

Cifras un tanto conservadoras de los dirigentes de las "pafas" en Sonora señalan que hay más de 60 mil unidades de este tipo en la entidad.

Son muchas si se toma en cuenta que hay en marcha un proceso de regularización.

Ya hemos hablado de que las unidades que ahora se internan al país no son elegibles para ser nacionalizadas, pues están fuera de los lineamientos del Decreto, pero...

Y la cosa no va a parar, es más, en lo que resta del año va a aumentar por la capacidad adquisitiva que tienen las personas por el aguinaldo y demás prestaciones de fin de año.

***

UN VIEJO PROBLEMA

Las autoridades federales informaron que gran parte de las extorsiones que padecen los mexicanos se realizan desde el interior de los penales, algo que si bien es del dominio público, no deja de ser un grave problema.

Para darse cuenta de la magnitud de esta problemática, de acuerdo con los datos oficiales, sólo 12 centros penitenciarios concentran más de la mitad de las líneas telefónicas denunciadas por este delito.

Si bien las autoridades reportan que gracias a las denuncias ciudadanas se ha logrado evitar tres cuartas partes de los intentos de extorsión, el problema está latente.

Así que mientras en los penales se permita la corrupción y la violencia, cualquier bloqueo de señal será apenas un parche.

