#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo impulsa la transformación y modernización de Nogales...

***

DESARROLLO DE NOGALES

El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene el pie en el acelerador en cuanto a los apoyos a los municipios, como en Nogales, donde impulsa la transformación y modernización con obras de infraestructura hídrica, calles y vías ferroviarias.

Está el ejemplo de los trabajos en la Planta Tratadora de Aguas Residuales "Los Alisos", donde se aplica una inversión de 39 millones de pesos para incorporar 110 litros por segundo de capacidad adicional y así evitar el desbordamiento hacia Estados Unidos.

Y con esto hará que el sistema de almacenamiento hídrico compartido entre Sonora y Arizona opere dentro de su capacidad.

Además, el mandatario estatal da seguimiento a proyectos adicionales, entre ellos la modernización de avenidas como la Tecnológico y la reubicación de las vías del tren con el fin de mejorar la movilidad urbana.

En cuanto a la reubicación de las vías del tren, todo indica que se cumplirá próximamente la vieja exigencia de los nogalenses.

***

CLAMAN POR AYUDA

Los agricultores del sur de Sonora, concretamente los pertenecientes al Distrito de Riego del Río Yaqui no desaprovecharon la presencia de las autoridades en una reunión del consejo para solicitar que se declare zona de desastre natural a esa región debido a las sequías que han azotado en los últimos años.

Dicha petición se hizo con el objetivo de que se activen y se den los apoyos económicos que marca el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable federal.

El encargado de hacer la solicitud fue Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui 041 y entregó el documento por escrito a la titular de la Sagarhpa, Célida López Cárdenas.

En dicho evento también estuvo el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Los agricultores confían en que, con esa declaratoria de desastre natural, se mitigará la problemática económica en el sur de Sonora derivada del drástico recorte en la extensión de siembras en el presente ciclo.

***

ASÍ CÓMO, PUES...

Así no se puede. Nos reportan que un vehículo fumigador que participa en la campaña en contra de la proliferación del dengue en Guaymas fue objeto de una agresión a pedradas.

El ataque perpetrado por adolescentes se habría registrado en el lugar conocido como "El Rinconcito de Fátima"; no se reportaron personas lesionadas, pero sí el temor de los tripulantes de la unidad y por lo tanto la negativa de regresar al lugar.

La última actualización de la Secretaría de Salud en relación al dengue en Sonora indica que se han detectado 160 casos y afortunadamente no ha habido defunciones por dicho padecimiento. No ha sido un año fácil, pues en 2024 a estas mismas alturas se habían comprobado 19 casos.

Guaymas es el municipio con más casos confirmados, con alrededor de 120.

Así que estas actitudes no abonan...

***

NO LO VINCULAN A PROCESO

El excomisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, se encargó ayer de informar a través de todas sus redes sociales que no fue vinculado a proceso en la audiencia celebrada ayer.

Por ese medio, Hoyos Díaz agradeció el acompañamiento y apoyo de sus familiares y amigos durante el proceso legal.

El exfuncionario y otros cinco elementos habían sido detenidos el pasado 7 de agosto e imputados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad equiparada.

Sin embargo, al día siguiente un juez ordenó que llevaran el proceso legal en libertad y así asistir a la audiencia desarrollada ayer martes, donde se determinó no vincularlos a proceso.

mrx@expreso.com.mx