#LoQueDiceMrX Este día el gobernador Alfonso Durazo entrega su Cuarto Informe de Gobierno...

***

CUATRO AÑOS

Pues se llegó la fecha y este día el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregará su Cuarto Informe de Gobierno a María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado.

De esta manera, el mandatario sonorense dará cumplimiento al mandato constitucional, para después emitir un mensaje a la ciudadanía en el Auditorio Cívico del Estado a las 11:00 de la mañana.

y además de informar los pormenores de su administración, dará a conocer los proyectos y programas aterrizados en la entidad.

En su informe destaca lo relativo a la educación, uno de los rubros en los que más ha invertido el Gobernador con la entrega de becas, uniformes y desayunos gratuitos.

Así pues, son cuatro años en los que Durazo Montaño ha impulsado el desarrollo de la entidad para beneficio de la ciudadanía.

***

VUELVE LA ACTIVIDAD

Sin lugar a dudas que el evento que tuvo ayer todos los reflectores fue el de la reapertura del Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo. Y no fue para menos. Estuvo bajo una importante rehabilitación durante 20 meses.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña Encinas, tuvo a su cargo la visita y el recorrido por los pasillos del remodelado edificio; por consiguiente, le correspondió la respectiva “placeada” por el lugar.

No todos los locatarios regresaron a sus puestos, toda vez que algunos no han finalizado con la instalación de los servicios de luz, agua y gas en sus comercios; también ha trascendido que otros decidieron quedarse a trabajar en otros lugares, así les convino; pues muy bien, se trata de que les vaya mejor a todos.

Más adelante el Gobierno del Estado pondrá en marcha otra etapa de remodelación del primer cuadro de la ciudad, con un tramo que llega hasta el Museo Regional de Sonora, conocido como la Antigua Penitenciaría del INAH.

***

PIDEN AJUSTES

Nos reportan que en Guaymas hubo una reunión entre ambientalistas y funcionarios de Sidur para ver unos detalles del proyecto del malecón de la playa San Francisco.

El día que se presentó el proyecto al menos una persona se acercó al gobernador Alfonso Durazo Montaño y le expuso algunas inquietudes, por lo que de inmediato se giró la instrucción de escuchar a los ambientalistas.

Una de las preocupaciones es que ese sitio es donde más eventos de desove de tortugas se han registrado en los últimos años. Por ello plantean la necesidad de mover el malecón varios metros más distante de la playa.

También piden que la iluminación sea roja, especial para no ahuyentar a las tortugas.

Veremos qué sucede.

***

CAMBIO

Martha Lidia Pérez Gumecindo fue designada como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Su trayectoria está muy relacionada a la investigación toda vez que se ha desempeñado como Ministerio Público en la Ciudad de México.

Su último cargo había sido el de Fiscal Especial de Investigación de Víctimas de Desaparición Forzada, así que no es una novata en estos temas, todo lo contrario.

Los colectivos de Sonora apoyaban al excomisionado estatal de búsqueda de personas, Javier Díaz, quien aspiraba a dicho puesto nacional.

Javier Díaz se entendió bien con los colectivos de Sonora (que son algunos y muy activos) y logró establecer un trabajo muy estrecho y coordinado.

En fin, el perfil de Pérez Gumecindo es interesante y ya veremos cómo se desempeña en el campo, en los predios a los que deben acudir las madres buscadoras para tratar de regresar a sus familiares a sus casas.

mrx@expreso.com.mx