EL PAN Y EL VOTO 86

Lamentando el quiebre de Miguel Ángel Yunes, quien se convirtió en el voto 86 de Morena para aprobar la reforma judicial, el líder del panismo sonorense Gildardo Real salió a dar la cara al ver el daño tan grande que provoca a su partido el hecho de que el voto traidor salió de las filas panistas y no de las priistas, como muchos suponían.

Con todas las críticas hacia afuera, sin cuestionar cuál es el origen del voto masivo hacia Morena en los pasados procesos electorales y el porqué los ciudadanos los han dejado de considerar opción, el también conocido como “Gilo” Real volvió al discurso retórico de defender los valores y principios "que no tienen precio".

Y es que después de considerar a un personaje como Yunes para un espacio que designa el partido, queda por demás cuestionado el papel del dirigente nacional, Marko Cortés, quien en plena sesión se enfrascó en acusaciones y reclamos con el ahora conocido como voto 86.

Por lo pronto, en el plano nacional el PAN expulsa a los Yunes (padre e hijo) de sus filas y anuncian que impugnarán el proyecto de ley ante la Suprema Corte.

Y mientras, en el Congreso local ya alistan para este día sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para aprobar la reforma en mención y que para el filo de las 10:00 de la mañana la aplanadora morenista apruebe en lo local la reforma de López Obrador. Los dos legisladores panistas en el Congreso sonorense no tienen mucho que hacer, cuando más exponer su posicionamiento al respecto.





QUE SIEMPRE NO

El próximo lunes 16 de septiembre Alejandro Luis Grijalva Robles rendirá protesta como presidente municipal de Rayón una vez que en sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la demanda de Heriberto Grijalva Vázquez en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional de Guadalajara.

De esta manera se declara válida la elección del Ayuntamiento de Rayón para el candidato registrado y que a pesar de haber quedado en el segundo local por el número de votos, fue quien cumplió con los requisitos legales para postularse con una planilla que en este caso fue propuesta por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

De esta manera cierra el capítulo sobre la elección municipal de Rayón, en donde la mayoría de los ciudadanos anotó el nombre de un candidato no registrado en el recuadro blanco de la boleta electoral.

Y con dos antecedentes en Sonora sobre el mismo caso en elecciones municipales, queda pendiente para las autoridades informar a los ciudadanos puntualmente que el recuadro no es voto o, en su caso, eliminarlo para evitar mayores confusiones.





¿QUÉ SIGUE?

A los dueños de carros “chocolate” ya se les está acabando el tiempo para la regularización, pues tras varias prórrogas, este 30 de septiembre es la fecha límite.

Después de la fecha se sabrá si ofrecen una nueva prórroga o si se procederá con decomisos, pues hasta el momento no hay información por parte del gobierno federal, señaló Israel Llamas, director de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce)

Así pues, el destino de estos vehículos se decidirá después del 1 de octubre, cuando la nueva Presidenta de la República asuma su cargo.

Es importante destacar que, además de las opciones de regularización, los propietarios de estos vehículos también pueden considerar el trámite a través de la zona libre "Only Sonora".

Ahora bien, no se pueden descartar decomisos de los autos que incumplan con las normas, pero en caso de ocurrir será dado a conocer a los propietarios.

Así que para quien tenga un “chocolatito” agende cita y aproveche los módulos Repuve para evitar luego complicaciones, aún queda tiempo, pero más vale no pecar de confiado.





QUIEREN MÁS...

Y respecto al tema de los módulos del Repuve instalados en distintos puntos de la entidad, por rumbos de Cajeme de nuevo los "sufridos líderes" de organizaciones "pafas" respingaron (qué novedad) porque se les hizo muy poco el tiempo que estuvo el módulo.

Según ellos, no fueron suficientes cinco días de estadía del mencionado módulo ya que muchos no pudieron realizar su trámite al no alcanzar una cita debido a la alta demanda.

Por ello, quieren la instalación de un módulo fijo que atienda el sur de Sonora, ya sea en Cajeme o Navojoa, porque además hay municipios aledaños que requieren del servicio.

Aunque en vía de mientras tienen la opción de acudir al módulo que se encuentra en Guaymas, sólo que, dicen, muchos no pueden solventar los gastos de traslado o el carro no está en condiciones de cubrir el trayecto.

Lo curioso es que la semana pasada amenazaban con irse a otros estados a regularizar sus vehículos si no les instalaban el módulo del Repuve en Cajeme...

En fin, veremos qué pasa de aquí al día último.





