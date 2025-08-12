#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo presumió el primer Consultorio Tradicional Indígena de México instalado en Vícam...

***

ORGULLO SONORENSE

Quien presumió el primer Consultorio Tradicional Indígena de México instalado en Vícam fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que lo consideró como un hito sin precedente.

Con esto, Sonora se convierte en un referente nacional al integrar las prácticas ancestrales y la sabiduría yaqui en la atención de su pueblo.

Así, el mandatario estatal señaló que también se fortalece un sistema de salud inclusivo, preventivo y con justicia social.

En cuanto al consultorio, este se ubicará en el interior del nuevo hospital IMSS-Bienestar en Vícam Switch, inaugurado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que este espacio combina los medios curativos tradicionales con la atención médica institucional.

***

CAEN VENTAS

Algunos datos en materia económica que han circulado en las últimas horas arrojan que las ventas de los dos vehículos que se ensamblan en la planta Ford Hermosillo habrían mostrado un retroceso.

Según dichas cifras, el mes pasado las ventas del pick up Maverick disminuyeron 7.1%. De 12 mil 941 que se lograron colocar en el mercado en julio de 2024, la cifra cayó a 12 mil 22.

Referente a la otra unidad, la Bronco Sport, esta mostró un decremento más fuerte, del 18.7%. En números significa que de las 13 mil 449 que se vendieron en julio de 2024, este año se contrajo a 10 mil 938.

Aquí lo más relevante es conocer cuáles son las causas de esa caída.

Puede ser la misma incertidumbre que genera la relación comercial entre México y Estados Unidos o que la armadora empieza a prepararse para diferentes escenarios.

***

AVANCES

Unas pinceladas de lo que puede ser la reforma político-electoral dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer en su conferencia mañanera.

Palabras más, palabras menos, la mandataria señaló que actualmente los organismos electorales locales ya no son muy indispensables, toda vez que algunas de las funciones del proceso electoral, puso como ejemplo la fiscalización, son hechos desde el centro del país, por el INE.

Sheinbaum Pardo aclaró que ese es sólo un ejemplo, pero que a final de cuentas quien marcará las directrices para la reforma será una consulta que se hará en todo el país.

Ah, eso sí, los gastos para los foros que se hagan en los estados deberán tener el apoyo económico de gobiernos estatales y municipales, según la propia Presidenta. Así que deberán ir alistando la chequera estados y municipios para la organización de estos eventos.

***

OPERATIVOS Y NADA...

Para el regreso a clases en la Universidad de Sonora, ayer lunes, se planeó un operativo de apoyo en la propia Casa de Estudios, Tránsito Municipal hizo lo propio, se difundieron con anticipación mensajes a los estudiantes y padres de familia para que salieran de sus casas con el suficiente tiempo de anticipación y, al final, el resultado: un caos vehicular.

¿Por qué? A simple vista se puede observar que el número de carros nos tiene completamente rebasados, a vialidades y a las autoridades en la materia. Fueron 30 mil alumnos, la mayoría de ellos queriendo llegar entre 6:30 y 7:00 horas en carro y, con ello, los bulevares resultaron insuficientes.

Lo otro que ya nos hemos preguntado en este espacio, ¿por qué las otras instituciones de educación superior no están creciendo en sus respectivas matrículas?

Desde luego que con esto no se resolverá el problema del tráfico vehicular, ese no es el asunto, sino que los jóvenes no están volteando en su debida proporción a todas las universidades de la región. ¿Por qué?

mrx@expreso.com.mx