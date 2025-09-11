#LoQueDiceMrX Ayer el gobernador Alfonso Durazo inauguró la primera Estancia Temporal para Víctimas en Situación de Violencia...

RESPALDO A MUJERES

Atinada fue la apertura de la primera Estancia Temporal para Víctimas en Situación de Violencia, la cual inauguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño en Hermosillo.

Este lugar tiene como propósito proteger a las familias sonorenses que viven en situación de violencia extrema y, a la vez, construir comunidades más empáticas y seguras.

Así pues, en esa estancia temporal brindarán asesoría jurídica, médica, psicológica, acompañamiento social y de emprendimiento.

Además, el mandatario estatal recalcó que representa un hecho histórico para la protección de los derechos e integridad de las mujeres y sus familias, a fin de consolidar un entorno más empático, solidario y seguro.

En el lugar, habilitado para atender a 21 familias de manera simultánea, se invirtieron más de 21 millones de pesos.

Pues qué bien que se sigan creando espacios para la atención de la ciudadanía, máxime si enfrentan situaciones de violencia.

MENOS PARTICIPACIONES

Advertencias no faltaron: los ayuntamientos de Sonora y de todo el país deben, cada año, rascarse más y más con sus propias uñas.

Para este Paquete Presupuestal 2026 se contempla una reducción en las participaciones federales de 4%.

Sí, 400 mil pesos menos por cada 10 millones que reciben del erario nacional, aproximadamente así luce el año entrante.

¿Cómo le harán? Los gobiernos municipales deben innovar para ahorrar recursos, pero también ampliar la mirada, detectar dónde no están recaudando y tienen derecho a hacerlo, porque tampoco se vale que a los mismos de siempre les estén encajando más la uña.

Veremos qué tan capaces son para reponer ese 4% sin afectar el desarrollo y la justicia social, sin endeudarse y sin comprometer las finanzas municipales.

FINANZAS SANAS

Por cierto, ya que estamos en temas de pesos y centavos, de acuerdo a las estimaciones de la tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo, Flor Ayala Robles Linares, para 2026 se contempla un Presupuesto de Ingresos-Egresos de aproximadamente 10 mil millones de pesos.

Para esta ocasión, dice la funcionaria, se espera que sea aprobado pues hay confianza de que se busque beneficiar al ciudadano y no a la política.

La situación de las arcas municipales, asegura, ha mejorado considerablemente en los últimos cuatro años. Los pasivos más importantes, por ejemplo, muestran balances muy diferentes.

Al Isssteson no se le debe ya ni un peso; tampoco se le debe al Sistema de Administración Tributaria por concepto de ISR y la deuda con instituciones bancarias ha disminuido en unos 800 millones de pesos.

La Tesorera se lo atribuye a la disciplina e ingeniería financiera. En este año, por concepto de nómina, se ahorraron 45 millones de pesos, sin que eso haya sido producto de despido de personal. También la transición al uso de energías limpias y renovables ha generado importantes economías.

MEJORA CAPTACIÓN

El sistema de presas de Sonora se recuperó 30% en la última semana y fue debido a las lluvias que generó el ciclón tropical Lorena.

De esta manera, ahora los embalses están casi en 30% del total de su capacidad, mejor a como se encontraban el año pasado en estos mismos días.

Rodolfo Castro Valdez, director de la Cuenca Noroeste de Conagua, informa que será el último día de septiembre cuando, junto con los Distritos de Riego y demás involucrados, se defina la extensión de tierra que se cultivará en el ciclo otoño invierno, principalmente en los valles del Yaqui y Mayo.

Todo apunta a que en esta ocasión habrá mejores expectativas que en 2024, además, los pronósticos apuntan a que habrá más lluvias.

Estaremos al pendiente.

