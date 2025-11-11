#LoQueDiceMrX Tras una revisión, ayer suspendieron temporalmente al Mercajeme...

***

LES CIERRAN

Les cayó Protección Civil municipal a los locatarios de Mercajeme y el resultado fue la suspensión temporal de este tradicional recinto comercial.

Era de suponerse y no se necesita ser brujo para adivinar que en cualquier parte a la que acudan los inspectores, sea en Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Hermosillo, etc., encontrarán anomalías que ameriten cierre.

Muy bien, qué bueno que las instituciones de protección civil están trabajando, es muy positivo y ofrece garantías de que se prevengan incidentes mayúsculos.

El punto aquí es que lo del cierre no es mayor problema, lo que se debe hacer es que cumplan los establecimientos con lo que establezcan las leyes y reglamentos.

Ya están cerrados los locales de Mercajeme, pero ahora hay que darles acompañamiento para que cumplan las disposiciones y vuelvan a abrir. Los comerciantes estuvieron esperando todo el año estas fechas (a partir de noviembre que la cosa se compone) y ahora tienen sus negocios cerrados.

Instituciones de Protección Civil, Economía, Desarrollo Social (o Bienestar) del Trabajo, de Seguridad Pública, hacendarias o Tesorería, Infraestructura, entre otras, deberían involucrarse en esa labor de acompañamiento para hacer que estos negocios -en Cajeme y demás municipios- cumplan y puedan seguir trabajando.

***

SEGUROS

Y mientras eso pasó en Cajeme, por rumbos de Navojoa los locatarios del Mercado Municipal presumen que es el más seguro de todo el estado.

Según sus cuentas, tanto autoridades estatales como la Unidad Municipal de Protección Civil realizan monitoreos constantes en las instalaciones.

Además, están a punto de terminar la instalación del nuevo cableado eléctrico, por lo que aseguran que todo está en perfectas condiciones.

Así pues, confían en una rápida evacuación en caso de algún percance, ya que el inmueble cuenta con más de 20 entradas y salidas, en tanto que cada local tiene dos puertas.

Esperemos que realmente estén seguros y, lo más importante, mantengan las medidas preventivas.

***

MÁS VIVIENDA

Nos informan que para el próximo año hay proyectos de regular dimensión en materia de vivienda de interés social para Sonora.

No se trata del programa Vivienda del Bienestar, sino fraccionamientos que contemplan construir desarrolladores privados, aunque a final de cuentas las casas podrán obtenerse a través de los sistemas de créditos tradicionales como son Infonavit o Fovissste.

En Cajeme, Nogales y Hermosillo podrían concretarse dichos proyectos y de todo resultar favorable comenzar en el primer cuatrimestre de 2026.

Eso sí, como son terrenos particulares los que andan buscando para el desarrollo de vivienda, estos se encuentran muy, pero muy lejanos del centro.

Aunque para muchas familias a las que les urge un lugar donde vivir, eso es lo de menos.

***

METEN FRENO

Parece que frenaron en seco la iniciativa que andaban moviendo en la Cámara de Diputados para que la Consulta sobre Revocación de Mandato de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se adelante para 2027. Esta se encuentra contemplada para 2028.

El debate no se hizo esperar en el Congreso de la Unión y por supuesto que en foros físicos y virtuales, como las redes sociales.

No faltó quien dijera que la única intención con esto es llevar a Sheinbaum Pardo a la boleta para aprovechar sus altos niveles de aceptación.

Uno de los argumentos que manejan quienes promueven esto es que así se ahorrarán recursos, toda vez que se aprovechará que habrá una elección para llevar a cabo este ejercicio. Es cuando los opositores reviran con el señalamiento de que entonces la elección judicial fue un gasto y mejor debieron haber esperado.

Bueno, lo cierto es que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, enfrió el tema al pedir que no siguiera adelante, por el momento. Veremos.

mrx@expreso.com.mx