***

CONTINÚA ANÁLISIS DE CANCELACIÓN DE LA PRESA

Pasada la polémica sobre la cancelación de la presa Abelardo L. Rodríguez y destinar ese terreno para el desarrollo habitacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño retomó el tema ayer viernes.

El bavispense indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continúa haciendo los estudios pertinentes para determinar si es viable clausurar la presa que en alguna ocasión vertió sus excedentes por el vado del río.

De acuerdo al proyecto planteado, se cancelaría la presa y se construirían tres más aguas arriba de la presa de El Molinito para acopiar toda el agua que sea necesaria y se abastezca a la capital del estado.

"No se puede cancelar la presa si no se construyen tres presas arriba de la cuenca, arriba de la presa de El Molinito. ¿Para qué?, para que se contengan todas las aguas que ahora llegan a Hermosillo, mi preocupación fundamental no es cancelar o no la presa Abelardo L. Rodríguez, mi preocupación fundamental es cómo optimizamos el aprovechamiento del agua que llega a Hermosillo", expresó.

***

HMO, SEGUNDA CIUDAD CON MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS

Hermosillo sigue repuntando en varios indicadores a nivel nacional, pues antier fue el anuncio de ser la capital con más empleos generados de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ayer, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez informó que la capital del estado es la segunda ciudad de México donde se han reducido los homicidios dolosos y representa un aliciente para no bajar la guardia y seguir siendo referente en materia de seguridad a nivel nacional.

El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos que ubican a Hermosillo por debajo de Guadalajara y superando a Morelia, Zacatecas y Mexicali, que completaron las primeras cinco posiciones.

En la sesión del Cabildo celebrada ayer se aprobaron 12 protocolos de actuación que deberán cumplir los policías municipales como parte del cumplimiento de los estándares de la Certificación Policial Ciudadana (Certipol).

***

FIDEICOMISOS DEL PJ QUEDARON PROTEGIDOS

Cuentan que el que seguramente pasó una mala noche fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que un juez federal en Chihuahua concedió la suspensión definitiva con la que el Poder Judicial estaría conservando sus fideicomisos.

Es decir, que los más de quince mil millones de pesos que el inquilino de Palacio Nacional quería transferir a la Tesorería de la Federación quedaron protegidos de la extinción que recientemente aprobó el Congreso de la Unión.

Y curiosamente Juan Fernando Luévano Ovalle, juez del Décimo Segundo Distrito en Chihuahua es el mismo que en octubre concedió la suspensión provisional contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Seguramente López Obrador saldrá acusando que fue obra de los neoliberales que tanto daño le han hecho al país, lo cierto es que ese dinero que se presumía fuera destinado a la rehabilitación de Acapulco quedó protegido, por lo que AMLO deberá “pellizcar” el presupuesto de otras secretarías para ayudar a los damnificados en Guerrero.

***

MARCELO EBRARD SEGUIRÁ PARTICIPANDO

Otro que también pasó mala noche pensando en las declaraciones de su “compañero de mil batallas” fue el excanciller Marcelo Ebrard, quien había dado un ultimátum para que el jueves pasado Morena resolviera su impugnación sobre el proceso interno de elección de candidato presidencial.

Y es que como dicen “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, de ahí que el “carnal” Marcelo haya reculado y anunciara ayer a través de sus redes sociales que el próximo lunes informaría su posicionamiento respecto al proceso electoral 2024.

Lo cierto es que para el lunes, el periodo de registro de los aspirantes presidenciales de Movimiento Ciudadano ya estaría cerrado, por lo que lo más seguro es que la "excorcholata” diga todo está bien, que no ha pasado nada, que seguirá en Morena haciendo su “luchita” y en un descuido hasta regrese al gabinete.

Trascendió que los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena estarían llevando el proceso de queja con tranquilidad y fijarían dar una resolución hasta el próximo mes de diciembre.

mrx@expreso.com.mx