"No por mucho madrugar amanece más temprano", dijo Raúl Sánchez Almeida a los aspirantes a la Alcaldía de Guaymas por el partido guinda.

'SERENOS MORENOS'

Esto se dio a raíz de la aparición de encuestas, preferencias y triunfos anticipados de los que "la quieren" en el puerto.

El dirigente de Unidad Ciudadana Guaymas invitó a ser responsables con el manejo de estas encuestas y respetar los tiempos establecidos.

Así que el llamado por parte del dirigente y también aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Guaymas es de "serenos morenos".

UN LLAMADO A LA PAZ

Quien insiste con el exhorto a los candidatos presidenciales de asumir un compromiso serio de mantener la paz en México, es la Iglesia católica.

Y es que este lunes los tres candidatos firmarán el Compromiso Nacional por La Paz, por lo que les hacen un llamado para que tomen en serio este tema y trabajen juntos más allá de cualquier diferencia política.

Eso sí, el clero hizo hincapié en que esto no sólo es una necesidad urgente, sino también un deber moral y un imperativo social de los tres candidatos presidenciales.

Por ello recalcó que la paz no puede ser un mero eslogan de campaña, sino un objetivo prioritario que guíe estrategias, acciones y decisiones.

Así pues, la institución religiosa dejó en claro que las candidatas y el candidato a la Presidencia tienen la oportunidad de marcar la diferencia y atacar la violencia que sufre el país.

TODO PARA LO ÚLTIMO

Por rumbos del Instituto Nacional Electoral hicieron un llamado para que los ciudadanos que tramitaron su credencial de elector antes del 8 de febrero acudan ya por su plástico, pues el jueves será el último día para recogerla.

La vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Sonora, Luz Elena Flores Sánchez, enfatizó que tienen más de cinco mil credenciales que no han sido entregadas, por lo que recalcó que es importante que acudan por ellas a los módulos y así puedan participar en las próximas elecciones.

Además, quienes no vayan por su credencial, aparte de no poder votar enfrentarán problemas en la realización de trámites donde se les solicite el documento, ya que una vez pasada la fecha límite esas credenciales se resguardan y no las van a poder recoger hasta después de las elecciones.

Así que ya saben quienes aún no recogen este importante documento, pueden acudir sin cita previa y sólo deben identificarse con su huella digital.

BUSCAN INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y siguiendo con el tema electoral, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) buscan aumentar el número de votantes en la entidad, que tiene un registro debajo de 50% de la lista nominal.

El consejero presidente del IEEyPC, Nery Ruiz Arvizu, señaló que urge esta medida para que Sonora deje el nada honroso antepenúltimo lugar nacional en participación ciudadana.

Así pues, para reducir el abstencionismo en los procesos electorales, firmaron convenios de colaboración con cámaras empresariales con el objetivo de fomentar el voto.

Además, destacan las visitas que realizará a diferentes universidades el personal del órgano electoral para promover la participación de los jóvenes en la jornada electoral.

Resta esperar, pues, que logren la meta estimada de llegar a 55 o 56%, cifra que Ruiz Arvizu considera importante para dejar los últimos lugares.

