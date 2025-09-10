#LoQueDiceMrX Para detonar el desarrollo turístico y económico del sur de Sonora ayer se anunció una fuerte inversión en tres malecones...

***

DESARROLLO

En el desarrollo de la entidad el sur no podía ser la excepción y, al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión superior a los 800 millones de pesos para malecones en San Carlos, Guaymas y Empalme.

Con esta fuerte inversión se busca detonar el desarrollo turístico y económico del sur de Sonora.

Y es que, a decir de Durazo Montaño, las mencionadas obras traerán un gran beneficio con la creación de empleos, consolidando una infraestructura moderna al servicio de la población y el turismo.

Además, y no menos importante, se coloca a Sonora como un referente turístico de primer nivel en el noroeste del país.

Esta es, pues, la apuesta del mandatario estatal para hacer del sur un atractivo para el turismo y que repunte la región.

***

SIN NOVEDAD

Como le comentábamos ayer, efectivamente personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) se encuentra en Sonora para hacer labores de inspección con el fin de hacer las respectivas revisiones y poder certificar a la entidad como libre de la mosca que produce la larva del gusano barrenador del ganado.

Hasta el momento, nos informan, el reporte es que no han encontrado indicios de la existencia de dicho insecto.

Pero eso no es todo lo que harán, deberán realizar otras pruebas como parte de los protocolos.

Si todo marcha como está previsto, para el 22 de septiembre, es decir, dentro de poco menos de dos semanas, el Gobierno norteamericano tendrá su diagnóstico sobre Sonora y lo dará a conocer.

Y puede ser que la entidad quede exenta de las restricciones que se le imponen al resto de la producción nacional. Sólo resta esperar, porque las cosas no parecen sencillas.

***

AVANCE

La lucha de los trabajadores que se oponen al modelo de vivienda del Infonavit para Sonora parece que dio un paso.

Todo parece indicar que la dependencia escuchó algunos de los argumentos e hizo cambios en el proyecto.

Nos informan que en primer lugar no serán edificios de cuatro niveles, es decir, con cuatro casas cada uno, sino con tres.

Otra de las características en la que hubo cambios fue en los materiales, pues ahora, supuestamente, incluirán componentes térmicos y no sólo concreto.

Veremos si continúa el diálogo y el Infonavit cede en otras cosas, como las áreas verdes, que también son muy escasas.

***

DE TOPES A TOPES

El tope inteligente no es suficiente. Autoridades de la escuela primaria "Heriberto Aja", ubicada en la colonia Centro en Hermosillo, piden al Departamento de Tránsito Municipal que les asigne un elemento para que vigile que por esa calle (Heriberto Aja) no se exceda la velocidad.

A decir de la dirección de la primaria, el tope inteligente no dio los mejores resultados, debido a que los automovilistas no lo respetan y circulan por la zona a velocidades mucho más altas que lo permitido.

También piden que se pinten las líneas diagonales conocidas como "cebras", lo cual ayudaría a la señalización preventiva.

Por su parte, automovilistas consideran que debieron dejar el tope normal que ya estaba, pues con ese bajaban la velocidad sí o sí.

mrx@expreso.com.mx