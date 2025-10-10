#LoQueDiceMrX Ayer se realizó la apertura de la nueva Clínica de Oftalmología del Isssteson en Hermosillo.

***

FORTALECEN SERVICIOS DE SALUD

Una buena nueva para los derechohabientes del Isssteson: ayer se realizó la apertura de la nueva Clínica de Oftalmología en Hermosillo.

La inauguración de este centro especializado, que encabezó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, representa una respuesta concreta a una demanda largamente planteada por los derechohabientes del instituto.

Con esto se pone a disposición de más de 87 mil personas tecnología de punta y personal médico capacitado, factores que permitirán reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención.

Además, con la nueva clínica, junto a las de Guaymas, Nogales y Ciudad Obregón, se avanza hacia un sistema de salud más equitativo y eficiente.

Así pues, este proyecto refleja el compromiso del Gobierno estatal por fortalecer y modernizar los servicios públicos de salud.

***

AVANZA PROCESO DE NUEVA PRESA

Ya hay pláticas entre los gobiernos federal y estatal con los organismos electorales, léase Instituto Nacional Electoral e Instituto Estatal Electoral, para que organicen la consulta pública sobre el proyecto de construcción de presas en los ríos Sonora y San Miguel, dice el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Esos órganos electorales coordinarán este proceso, confirmó.

El operador político del estado señala que en estos últimos días se ha llevado a los pobladores información que el proyecto de las presas para el Río Sonora viene acompañado de una universidad y otras obras como un hospital, es un plan integral.

Y, aparte, refiere el funcionario, el proyecto ha cambiado mucho en relación a lo que se pensaba originalmente.

Así que ahora se contempla construir una sola presa, la de Puerta del Sol, en Ures, ya no tres y sin acueducto. Es decir, ya no están proyectadas la de Sinoquipe ni la de “Las Chivas” en San Miguel de Horcasitas, en el cauce del Río San Miguel.

***

PUSO AGENDA

Y si su objetivo era poner agenda, alborotar la bitachera con esa presencia de Jorge Álvarez Máynez en un evento oficial, el Alcalde de Hermosillo lo logró.

En foros como las redes sociales y en las mesas de café (que aún hay y se ponen muy buenas con tanta grilla) el tema sigue en la discusión.

Algunos militantes del blanquiazul siguen sin dar crédito a lo que vieron. Algunos lo han criticado, aunque muchos más lo han aplaudido por la posibilidad de una alianza de PAN-PRI-PRD con Movimiento Ciudadano.

El último out parece que no ha caído, es más, parece que a este juego todavía le quedan varias entradas por jugar.

Veremos.

***

ANALIZAN LUGAR PARA VIVIENDAS

La construcción de las Viviendas del Bienestar en Hermosillo sigue en proyecto y se analizan cinco predios para edificarlas.

De acuerdo a declaraciones del titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Pedro Fontes Ortiz, son varios los terrenos que se están estudiando para la construcción de las casas que entrarán en este programa.

Inclusive, el predio ubicado en el poniente de la ciudad, cercano al Estadio Fernando Valenzuela se sigue analizando, por lo que no está descartado.

Recordemos que este terreno era el contemplado para edificar las viviendas, pero se cambió la ubicación luego de las protestas de vecinos del sector.

En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó esta semana que habría diálogo con los inconformes.

Las ubicaciones de los demás terrenos no se han revelado, pero asegura Fontes Ortiz que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad.

