#LoQueDiceMrX La serie de temblores de los últimos días en Guaymas nos hacen pensar en el riesgo que están las familias de los multifamiliares...

***

PENDIENTE

¿Quién le va a entrar de lleno al tema de los multifamiliares de Guaymas?

De nueva cuenta volteamos a ver estos edificios que datan de finales de la década de 1950, que han vivido sismos e incendios, además de los más de 67 años que ya tienen.

La serie de temblores que se han registrado en los últimos días con epicentro en el Golfo de California, pero percibidos claramente (y uno de ellos bruscamente) en Guaymas nos hacen pensar de inmediato el riesgo en el que están las familias que ahí habitan.

Son alrededor de ocho familias las que ahí siguen y se resisten a salir. Nadie dice que es fácil convencerlos, pero algo debe de hacerse. Luego las desgracias son huérfanas y nadie quiere hacerse responsable.

Y luego, tendrá que venir una demolición, así como otros edificios que son un riesgo, como la escuela “Loreto Encinas” lo representa y que por ello optaron por derribarla.

***

PREVENCIÓN

Las medidas de protección civil han sido el tema de los últimos días, luego de la enorme tragedia de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo.

Hemos visto reacciones de algunas autoridades, como las de Cajeme, que enviaron a su personal a revisar instalaciones de locales comerciales de diferentes sectores.

El último corte indicaba que se habían suspendido temporalmente las actividades en unos 60 establecimientos por diversas anomalías.

Por su parte, el Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, solicitaba a los párrocos encargarse de las respectivas revisiones de los templos de la demarcación para descartar cualquier tipo de riesgo.

***

LOGRO

El ISAF y su sistema de consulta fueron galardonados. La prestigiosa firma consultora y certificadora Netmedia otorgó un reconocimiento al sistema Ágora lanzado recientemente por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Ágora es un moderno instrumento de búsqueda que ha implementado dicho organismo fiscalizador, en su sitio web oficial, que permite a los usuarios buscar información relacionada a las cuentas públicas y las auditorías que se practican a los entes gubernamentales de Sonora.

Para darnos una idea de lo importante del reciente concurso, en ese participaron 128 instituciones, de las cuales 72 pertenecen al sector privado y 56 al sector público.

El ISAF compitió en el rubro de instituciones públicas y se evaluaron iniciativas de transformación digital para determinar su impacto real en la gestión institucional.

***

ATRAPADOS EN LOS BACHES

El pavimento en mal estado en Hermosillo pasó de simple molestia a ser un grave problema el cual pone de manifiesto la diferencia entre las cifras oficiales y la realidad que viven los capitalinos.

Y es que no obstante los reportes que presumen miles de metros cuadrados rehabilitados y un programa de bacheo constante, los hermosillenses siguen esquivando baches, pagando reparaciones mecánicas y transitando por vialidades que parecen en eterno deterioro.

El portal Bachómetro Hermosillo muestra que sólo en lo que va de 2025 se han atendido más de 258 mil metros cuadrados de calles, un esfuerzo que pareciera considerable.

Sin embargo, los datos del informe Hermosillo ¿Cómo Vamos? 2025 son contundentes: la ciudadanía califica con apenas 4.5 de 10 el servicio de pavimentación, y menos de un tercio está satisfecho con la atención a sus reportes.

Así las cosas, mientras Hermosillo no cuente con una política integral de movilidad y mantenimiento urbano, la ciudadanía seguirá atrapada en los mismos baches de siempre.

mrx@expreso.com.mx