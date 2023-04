#LoQueDiceMrX Cuando se piensa en disfrutar de las vacaciones, en su casa, en la ciudad o fuera de éstas, lo último en que se piensa es en la posibilidad de que algo malo ocurra...

SE PUEDE SI SE HACE LO QUE SE DEBE

Cuando se piensa en disfrutar de las vacaciones, en su casa, en la ciudad o fuera de éstas, lo último en que se piensa es en la posibilidad de que algo malo ocurra y qué bien, pues de otra manera irse también “con el Jesús en la boca” no es vida.

Lo que sí es un deber es atender todas las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes, o robos cuando se deja una casa sola, pero no todo deben esperar de las autoridades, todos saben de los riesgos que representan irse “al ahí se va”, pues de alguna u otra manera se conocen experiencias desagradables o lamentables y de las que se puede aprender para no repetirlas.

Este año las autoridades de todos los niveles hicieron bastante ruido, estuvieron “muele y muele” por todos los canales posibles para difundir los programas y operativos de prevención y el resultado hasta ahora es inmejorable, pues se reporta saldo blanco, salvo incidencias menores, o al menos no tan graves.

Quizás esa promoción para prevenir accidentes se sintió más intensa luego de que en los últimos tres años la pandemia del Covid 19 obligó al encierro, pero como sea, con ruido o sin él, hoy muchas familias están de regreso en sus casas y se aprestan a retomar las actividades cotidianas, que al fin son el sustento de lograr una vida digna y planear, como en esta ocasión, unas vacaciones. Sí se puede, sobre todo cuando se quiere, sólo hay que “ponerse las pilas”.

HAY PRIORIDADES

No es posible que los elementos pertenecientes a corporaciones de auxilio a la ciudadanía tengan que andar gestión tras gestión -casi casi mendigando- para poder hacerse del equipo necesario que les permita atender, con prontitud y de manera eficiente, una contingencia, por menor que esta sea.

Es el caso del Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes señalan que se cuenta con un tanque de aire comprimido obsoleto, el cual data de hace 23 años y que no sólo resulta costoso estar reparándolo, sino que además los elementos que lo usan en una contingencia corren el riesgo de que, al no poder cambiarlo de inmediato por uno cargado, sufran alguna descompensación o inhalen humo de manera innecesaria, lo que también puede resultar nocivo para su salud.

Se requiere, por tanto, un millón y medio de pesos para hacerse de un tanque nuevo.

Es el propio comandante de la corporación, Víctor Manosalvas Mena, quien reitera que el tanque que ahora tienen falla constantemente y se ven en la necesidad de solicitar el apoyo de empresas para poder llenar los cilindros que utilizan los elementos.

Y es que dice que el tanque de aire comprimido es de suma importancia para ese Departamento, ya que los cilindros son considerados como una medida de seguridad para que los bomberos no sufran problemas de salud y lo requieren para atacar un incendio de basura hasta un siniestro estructural de gran gama, pues señala que aspirar el humo de un incendio les puede generar un cáncer a los muchachos.

No es necesario -creemos- que se tenga que dar una explicación tan a fondo para entender las necesidades de las corporaciones de auxilio, cuando se dedican precisamente a salvar la vida de los otros y anteponen muchas veces la propia. ¡Qué pena!

ENTRETENERSE AYUDANDO

Si bien los periodos de asueto son para disfrutarse, no todo necesariamente es viajar o salir de día de campo, de ida y vuelta a un lugar. Hay quienes dedican ese tiempo de otra forma, como lo hace por ejemplo un grupo de voluntarios de Ciudad Obregón.

Ellos se encargan de llevar alimento a las personas en situación de calle, o indigentes, a quienes localizan ahí, en cualquier lugar, pero también apoyan a quienes se mantienen por fuera de hospitales esperando la recuperación de sus familiares.

Ani Lozano es una de las integrantes de este grupo de apoyo que mantienen esta actividad desde hace más de siete años y precisamente en cada temporada vacacional se organizan para entregar alimentos, como tortas y bebidas.

Pero no sólo eso, acompañan también a las personas con palabras de aliento para que les sea un poco menos difícil la situación por la que atraviesan.

Esta vez, dice, fueron afortunados porque lograron hacer 300 lonches y acudieron al Hospital General de Ciudad Obregón y al del Instituto Mexicano del Seguro Social. También llevaron café, botellas con agua y refrescos.

Loable labor, especialmente cuando se hace de manera desinteresada y en un periodo que invita a la reflexión como lo es Semana Santa. Aunque también replican este tipo de acciones en Navidad, por ejemplo. Hacer el bien sin mirar a quien, reza el proverbio.

TIEMPOS TRAEN TIEMPOS

“De aquí pa'l real”, como dijera aquel, poco a poco se encenderán los ánimos en materia político-partidista aquí en la región y más allá, especialmente en entidades como Coahuila y en el Estado de México, donde en junio habrán de celebrarse elecciones por la gubernatura.

Y aunque aquí en Sonora será hasta el próximo año cuando se lleven a cabo comicios para renovar presidencias municipales y el Congreso del Estado, desde ya empiezan a asomarse inquietudes de funcionarios así como de particulares por competir, por así decirlo, por una oportunidad para aparecer en las boletas.

Algunos de los aspirantes habrán de esperar tiempos oficiales, otros en tanto se adelantarán, no cabe duda, pero los que no han dejado de picar piedra son quienes lideran organizaciones que buscan conformarse como partidos políticos (como si no hubiera suficientes) y mantienen desde hace varios meses férreas batallas, y tramitologías, para alcanzar sus metas

Sin embargo, líderes y seguidores de ambas organizaciones deben estar con los dedos cruzados ya que el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, afirma que ambas solicitudes están siendo analizadas y en proceso de verificación de todos los procesos legales.

De lograrlo, ojalá que ambas instituciones partidistas “caminen la milla” para convencer al potencial electorado de su propuesta y no sólo esperen sentados el presupuesto que se les asigne para que todo siga igual. Y para acabarla de amolar, con cargo al erario.

