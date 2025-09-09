#LoQueDiceMrX Uno de los anuncios espectaculares que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum fue el de la planta para procesar y exportar carne de res...

***

NUEVA OPCIÓN

Sin lugar a dudas que uno de los anuncios espectaculares que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su reciente visita a Sonora, fue el de la planta que permita el manejo adecuado y todo el proceso que debe llevar la carne de res para su exportación.

Dicha obra ya equipada se estima en más de 830 millones de pesos y correrá a cargo del Gobierno federal. En esta cantidad se incluyen casi 40 millones de pesos para los productores que quieran dar ese paso: de engordadores a exportadores de carne.

Los ganaderos sonorenses estiman que dentro de unos dos años ya podría estar arrancando el programa denominado Centro Integral de Ganadería; claro, si se comienza desde ahora la edificación de la planta.

De acuerdo a la instrucción de la mandataria y a lo que entendieron autoridades y ganaderos, las gestiones empiezan ya.

Con este proyecto se busca diversificar la producción ganadera sonorense, es decir, que no solamente exporten ganado en pie, sino que también se cuente con el equipamiento y personal calificado para la exportación de carne.

***

REVISIÓN SANITARIA

Y hablando de ganaderos, ayer iniciaron las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en Sonora y otros estados del norte del país, para avanzar en el restablecimiento a la exportación de ganado.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño celebró el arranque de estas verificaciones en los puntos de internación de ganado, estaciones cuarentenarias y diversas engordas ubicadas en Sonora.

Así pues, durante cinco días los inspectores verificarán el cumplimiento de los protocolos sanitarios, un paso clave para acceder de nuevo al mercado internacional.

Entonces, si todo marcha bien, se determinarán las condiciones para retomar la exportación, que podría ser en pocas semanas.

Esperemos, pues, que se logre la reapertura de la frontera, ya que Sonora mantiene la ventaja de estar libre del gusano barrenador.

***

REFLECTORES

Sobra decir que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ha sido de los hombres más buscados por los medios de comunicación a raíz de que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfonso Durazo Montaño en una reunión del gabinete de Seguridad la semana pasada.

Para muchos esa fue una deferencia que la jefa del Ejecutivo federal tuvo con el Presidente Municipal.

Su nombre ya estaba en la agenda política, pero sin lugar a dudas con ese episodio ahora se menciona con más insistencia.

Los que han seguido de cerca la historia de la izquierda en Sonora tienen en el radar de que Lamarque Cano ha sido partícipe primero de la creación del PRD y posteriormente de Morena, siempre disciplinado y esperando su turno.

***

AFECTADOS

Las dos caras de la lluvia. Por una parte el nivel de las presas ha repuntado considerablemente, pues ahora casi llegan a 30%.

Pero, por otra parte, varias comunidades de la etnia mayo de Navojoa y Huatabampo la están pasando muy mal.

Entendemos que los distintos niveles de gobierno ya están ocupados en la atención de los damnificados, pero no se pudo evitar la afectación en decenas de viviendas.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil unas 500 casas sufrieron daños. Cinco de ellas resultaron en pérdida total.

Ojalá que la ayuda fluya para que las comunidades retomen su vida normal.

mrx@expreso.com.mx